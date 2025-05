Der frühere Dortmunder ist in der Form seines Lebens, was er auch beim Hinspiel in London unterstrich. Jetzt aber bereitet er den Parisern Kummer.

Ousmane Dembélé machte am vergangenen Dienstag den Unterschied, als PSG einen wichtigen 1:0-Sieg im Halbfinal-Hinspiel der Champions League beim FC Arsenal erkämpfte. Der Franzose erzielte früh das Tor des Abends und zeigte einmal mehr eine starke Leistung. In der zweiten Halbzeit musste er allerdings angeschlagen den Platz verlassen - und ist nun für die nächsten Partien zumindest fraglich.