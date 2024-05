PSG muss sich nach dem anstehenden Abgang von Kylian Mbappé neu auftstellen – Dabei soll wohl ein Serie-A-Star ganz oben auf der Liste stehen.

PSG will offenbar auch in diesem Sommer tief in das Portemonnaie greifen: Laut der Gazzetta dello Sport haben die Pariser ein Angebot über 100 Millionen Euro für Khvicha Kvaratskhelia von Napoli abgegeben.