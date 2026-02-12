PSG 1996 vs. 2026! David Ginola enthüllt die einzige Gemeinsamkeit zwischen Luis Enriques Champions-League-Siegern und den Pionieren von Canal Plus.

In einem Exklusivinterview mit GOAL betonte Ginola, dass die Ankunft ambitionierter neuer Eigentümer der einzige vergleichbare Faktor zwischen seiner PSG-Mannschaft und der heutigen Mannschaft sei.

Ginola sagte: „Ich verstehe Ihre Frage, und diese Frage wurde schon oft gestellt, aber ich hasse es, das zu tun, weil man die Zeit in den 1990er Jahren nicht mit der Zeit in den 2020er und 2010er Jahren vergleichen kann. Damals gab es keine Mobiltelefone, kein Internet, keine sozialen Netzwerke, nichts. Wenn man sich heute die Trainingsplätze ansieht oder zum Trainingsgelände von PSG geht, ist alles anders. Ich habe unten eine Frau getroffen, die mir erklärt hat, wie man sich psychologisch erholt, aber so etwas gab es zu unserer Zeit nicht, wir mussten selbst nachdenken.

Ich denke, deshalb ist es sehr schwierig zu vergleichen, aber was ich vergleichen kann, ist, dass die Canal-Plus-Ära eine gute Ära war, weil man 1996 natürlich den Pokal der Pokalsieger gewonnen hat. Aber seit QSI 2011 PSG übernommen hat ... Ich meine, bis jetzt ist alles wirklich großartig gelaufen. Man beendet 14 Jahre und hat 2025 sechs Trophäen [in einem Jahr] gewonnen – was kann man mehr über den Erfolg eines Vereins sagen?

„Der Verein ist sehr bekannt. Letzte Woche war ich in Bangkok in Thailand, und das PSG-Trikot war neben den Trikots von Liverpool und Manchester United zu sehen, den beiden Vereinen, die in Thailand am beliebtesten sind. Und jetzt wird Paris in Asien bekannt. Ich denke, das ist ein Zeichen für Qualität. Es ist ein Zeichen für Fortschritt, es ist ein Zeichen für Respekt, und vor allem ist es ein Zeichen für Erfolg.“