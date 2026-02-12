Getty Images Sport
PSG 1996 vs. 2026! David Ginola enthüllt die einzige Gemeinsamkeit zwischen Luis Enriques Champions-League-Siegern und den Pionieren von Canal Plus.
Ginola wird vom PSG immer noch verehrt
Ginola bestritt 158 Spiele für PSG und gewann mit dem Verein vier Titel, nachdem er 1992 zu ihm gekommen war, zu einer Zeit, als der Verein erhebliche Investitionen vom Fernsehsender Canal Plus erhielt, der ihn zu einer Marke machen wollte. Als PSG 2011 von Qatar Sports Investments übernommen wurde, durchlief der Verein weitere Veränderungen, um seinen weltweiten Ruf zu stärken.
Verschiedene Epochen lassen sich nicht vergleichen, behauptet Ginola.
In einem Exklusivinterview mit GOAL betonte Ginola, dass die Ankunft ambitionierter neuer Eigentümer der einzige vergleichbare Faktor zwischen seiner PSG-Mannschaft und der heutigen Mannschaft sei.
Ginola sagte: „Ich verstehe Ihre Frage, und diese Frage wurde schon oft gestellt, aber ich hasse es, das zu tun, weil man die Zeit in den 1990er Jahren nicht mit der Zeit in den 2020er und 2010er Jahren vergleichen kann. Damals gab es keine Mobiltelefone, kein Internet, keine sozialen Netzwerke, nichts. Wenn man sich heute die Trainingsplätze ansieht oder zum Trainingsgelände von PSG geht, ist alles anders. Ich habe unten eine Frau getroffen, die mir erklärt hat, wie man sich psychologisch erholt, aber so etwas gab es zu unserer Zeit nicht, wir mussten selbst nachdenken.
Ich denke, deshalb ist es sehr schwierig zu vergleichen, aber was ich vergleichen kann, ist, dass die Canal-Plus-Ära eine gute Ära war, weil man 1996 natürlich den Pokal der Pokalsieger gewonnen hat. Aber seit QSI 2011 PSG übernommen hat ... Ich meine, bis jetzt ist alles wirklich großartig gelaufen. Man beendet 14 Jahre und hat 2025 sechs Trophäen [in einem Jahr] gewonnen – was kann man mehr über den Erfolg eines Vereins sagen?
„Der Verein ist sehr bekannt. Letzte Woche war ich in Bangkok in Thailand, und das PSG-Trikot war neben den Trikots von Liverpool und Manchester United zu sehen, den beiden Vereinen, die in Thailand am beliebtesten sind. Und jetzt wird Paris in Asien bekannt. Ich denke, das ist ein Zeichen für Qualität. Es ist ein Zeichen für Fortschritt, es ist ein Zeichen für Respekt, und vor allem ist es ein Zeichen für Erfolg.“
Der ehemalige Flügelspieler von Tottenham Hotspur und Newcastle United erinnert sich an seine Zeit bei PSG
Ginola hat immer noch einen Platz in seinem Herzen für PSG. Als er von GOAL gefragt wurde, wie er nach all den Jahren über den Verein denkt, antwortete er: „Nun, es ist erstaunlich. Ich habe vor Paris in einem... nun ja, sagen wir mal, einem kleineren Verein [Brest] gespielt. Ich hatte mein erstes Länderspiel mit der französischen Nationalmannschaft. Dann ging der Verein in Konkurs und ich war ein Free Agent. Ich hatte verschiedene Möglichkeiten, zu Marseille, Bordeaux oder Monaco zu wechseln, aber Paris war damals der beste Verein des Landes. Ich entschied mich für Paris, das war 1992, und es war eine unglaubliche Reise von A bis Z.
„Alles, was ich in Paris erlebt habe, war brillant. Man kommt dort an, ist ein junger Spieler mit einer vielversprechenden Karriere, aber man muss sich erst beweisen. Man muss sich jeden Tag im Training beweisen, man muss sich gegenüber den Menschen im Allgemeinen, gegenüber den Fans beweisen, um von den Spielern, von allen akzeptiert zu werden. Genau das habe ich vier Jahre lang getan, bei jedem Spiel, bei jedem Pokal, bei jedem europäischen Spiel, das wir gespielt haben.
Wir waren eine junge Mannschaft. Paris trat damals mit Canal Plus in eine neue Phase ein, wir waren in Europa noch nicht wirklich bekannt. Wir mussten beweisen, dass wir mit den Besten Europas mithalten konnten. Als wir unsere erste Europapokal-Saison starteten, war das, glaube ich, in Neapel. Wir haben sie geschlagen, wir haben das Halbfinale erreicht, und das drei Jahre in Folge. Wir haben in vier Jahren eine Meisterschaft, zwei französische Pokale und einen Ligapokal gewonnen. Es war gut. Ich wurde 1993/94 zum Spieler des Jahres gewählt. Ja, es war eine umfassende Reise mit Paris Saint-Germain, daher liegt mir dieser Verein sehr am Herzen. Er bedeutet mir sehr viel.“
PSG eröffnet La Maison in London
Ginola sprach mit GOAL im Rahmen der neuen „La Maison”-Erfahrung des PSG in einem Stadthaus in London. Die Hoffnung ist, dass ein neues Publikum das „kreative Universum” des Clubs entdecken kann, das sich um Sport, Kultur und den Pariser Lebensstil dreht.
„Das Haus selbst ist einfach fantastisch und liegt perfekt im Zentrum von London”, sagte Ginola. „Mir gefällt, dass man auf jeder Etage etwas anderes entdecken kann, von Wellness über Shopping bis hin zu Essen und Trinken und den verschiedenen Partnern. Ich finde, es ist ein großartiger Ort. Ich meine, das ist die Art von Ort, an dem ich ein paar Tage verbringen könnte. Ich finde, es ist gut gepflegt, ohne zu sehr nach Paris zu wirken, wissen Sie? Wenn man überall Rot und Blau hat, ist das etwas zu viel. So wie hier (ein Scheinwerfer) funkelt es nur in jeder kleinen Ecke, und das gefällt mir. Es ist nicht zu auffällig. An dieser Wand gibt es nur einen Eiffelturm, es gibt etwas, und alles hat mit Paris zu tun, aber es ist gut gemacht."
