Pseudo-Meisterkampf des BVB: Diese Baustellen sind Niko Kovacs größter Erfolg

Das stimmte vollauf, die Leipziger hatten den BVB in allen Belangen im Griff - vermutlich werden sie also tatsächlich auch "schnibbliger" gewesen sein. Die Westfalen waren mit dem 0:2 zur Pause, überhaupt erst der zweite Rückstand der Dortmunder in dieser Saison, sehr gut bedient.

"Einfach alles" müsse man besser machen, lautete die lapidare Ansage von Kovacs Bruder und Co-Trainer Robert zur Pause. Denn: "Wir haben es in der Umsetzung des Matchplans nicht gut gemacht", sagte Sportdirektor Sebastian Kehl, der vor Anpfiff noch tönte, er sei sehr optimistisch, denn "wir haben einen guten Matchplan heute".

Der Plan des BVB, die Leipziger Außenstürmer zu doppeln, ging gehörig in die Hose. Die Gäste waren insgesamt nicht aktiv genug, schlampig im eigenen Ballbesitz und reagierten nicht gut auf zweite Bälle. Es fehlten Energie und Spritzigkeit im Spiel nach vorne. Das ist gewiss auch nachvollziehbar, wenn man bedenkt, dass die Roten Bullen ohne englische Woche ins Spiel gehen konnten.