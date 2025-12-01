Promise David von Union Saint-Gilloise: Der "Baby Lukaku" mit dem Fünfjahresplan

Verteidiger Rosen Bozhinov ist aber noch da und setzt alles daran, David im Zweikampf aufzuhalten. Das einzige Problem: Promise David ist stark, sehr stark sogar. "Während ich renne, spüre ich eine Kralle in meinem Nacken", sagte der Stürmer im Podcast The Footy Culture über das Tor, das im Internet schnell viral ging. "Als ich später geduscht habe, tat es sehr weh, weil er mir buchstäblich die Haut vom Hals gerissen hatte. Ich habe während des gesamten Spiels geblutet und es nicht mal bemerkt."

"Ich bin direkt auf das Tor zugelaufen und habe nur Rasen vor mir gesehen", fuhr er fort. "Ich wollte keine Schwalbe machen oder hinfallen. Dann hat er mich wieder gepackt. Ich habe gedacht: 'Du verdammter Arsch!' Ich habe mit meinen Armen nach hinten geschlagen - und mein Trikot ist gerissen. Ich war froh darüber, denn jedes Mal, wenn er an diesem Trikot gezogen hat, hatte ich das Gefühl, zu ersticken."

Nur die Hälfte seines gelben Trikots übersteht die Aktion. In der Szene sieht Promise David fast unbesiegbar aus, wie in einem Film. Mit nur noch einem halben Trikot am Körper befreit er sich schließlich von Bozhinov. Aber der Antwerp-Verteidiger hat ihn ausgebremst: Nun taucht ein weiterer Abwehrspieler auf, doch mit einer einfachen Körpertäuschung schaltet David auch ihn aus, schiebt den Ball ins Netz, schlägt sich kräftig auf die Brust und schreit laut. "Ich bin ausgewechselt worden und habe dann auf mein Handy geschaut. Das Tor war bereits bei Social Media gepostet worden - und es sah schrecklich aus. Das war einfach nur eine Körperverletzung!"