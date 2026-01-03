Vincent KompanyGetty
Tobias Empl

Profitiert Dayot Upamecano ganz besonders davon? Vincent Kompany führte beim FC Bayern wohl eine ungewöhnliche Herangehensweise ein

Vincent Kompany und der FC Bayern - das passt einfach gut zusammen. Bei seinem Erfolg bindet der Coach wohl auch sein Trainerteam mit einer ganz bestimmten Maßnahme intensiv ein.

Vincent Kompany und der FC Bayern München – das scheint bis jetzt perfekt zusammenzupassen. Seit der 39 Jahre alte Belgier das Traineramt beim deutschen Rekordmeister im Sommer 2024 übernommen hat, wird er mit Lob überhäuft. Neben seinen fachlichen Qualitäten ist immer wieder zu hören, dass die Mannschaft von Kompany durch die Bank überzeugt sei.

Um das Team hinter sich zu bringen, ist laut einem Bericht der tz eine bestimmte Herangehensweise von Kompany besonders wichtig.

  • Jedem Bayern-Star ist ein Mitglied des Trainerstabs für die individuelle Entwicklung zugeordnet

    Die Münchner Tageszeitung hat enthüllt, dass jedem einzelnen Spieler ein Mitglied des Trainerstabs – Floribert N‘Galula, Rene Maric, Aaron Danks oder Kompany selbst – persönlich zugeordnet ist. Die Aufteilung habe sich meist aus persönlichen Beziehungen zu den Spielern wie von selbst entwickelt, sei teilweise aber auch vom Chefcoach persönlich festgelegt worden. Dem Bericht zufolge finden zwischen den Spielern und den ihnen zugeordneten Trainern so genannte "ID-Gespräche" statt. Die Abkürzung ID steht dabei für Individual Development (persönliche Entwicklung). Dabei sei Kompany nicht immer, aber teilweise dabei.

    In den Gesprächen geht es offenbar nur selten um Zahlen und Daten, sondern um konkretes Feedback aufgrund von Spiel- und Trainingsbeobachtungen. Als besonders positives Beispiel wird Dayot Upamecano genannt. Der Franzose hat seit Kompanys Amtsantritt noch einmal einen großen Schritt nach vorne gemacht – auch wegen konkreter Tipps des ehemaligen Weltklasse-Abwehrspielers Kompany.

  • Vincent KompanyGetty

    Vincent Kompany verlängerte Vertrag beim FC Bayern vorzeitig

    Dass Trainer immer wieder Einzelgespräche mit bestimmten Spielern führen, ist bei allen Fußballklubs üblich. Die besondere Konstellation mit einzelnen 'Individualtrainern' aber keineswegs. Unter Kompanys Vorgängern Thomas Tuchel und Julian Nagelsmann sollen sich einzelne Spieler allein gelassen gefühlt haben. Für Aufsehen sorgte etwa Dauer-Reservist Bryan Zaragoza, der beklagte, Tuchel habe nicht ein einziges Mal persönlich mit ihm gesprochen

    Der FC Bayern hat im Herbst 2025 den Vertrag mit Kompany vorzeitig bis 2029 verlängert – und einige Zeit später auch mit seinem Trainerteam. Zu diesem stieß im Winter noch ein weiterer Co-Trainer, der zuvor bei Manchester City als Assistent von Star-Trainer Pep Guardiola tätige Engländer Daniel Fradley.

  • Vincent Kompany: Seine Zahlen beim FC Bayern

    • Beim FC Bayern seit: 1. Juli 2024
    • Vertrag bis: 30. Juni 2029
    • Spiele: 81
    • Siege: 60
    • Niederlagen: 10
    • Unentschieden: 11
    • Punkteschnitt: 2,36
    • Titel: Deutscher Meister 2025, Supercup-Sieger 2025

