Dem FC Bayern droht bei der Klub-WM in den USA der Ausfall eines Spielers - aus einem ungewöhnlichen Grund.

Abwehrspieler Min-jae Kim vom FC Bayern München läuft Gefahr, nicht an der Klub-WM in den USA teilnehmen zu dürfen. Wie das südkoreanische Portal Footballist berichtet, könnte Kim aus politischen Gründen die Einreise in die Vereinigten Staaten verwehrt werden.