Ruud van Nistelrooy ist einer der Favoriten auf die Nachfolge von Erik ten Hag als United-Trainer - hätte im Falle eines Angebots aber wohl Zweifel.

Nach der 0:3-Niederlage in der Premier League gegen Tottenham Hotspur und dem 3:3 in der Europa League gegen den FC Porto steht ten Hag bei Manchester United vor der Entlassung. Als möglicher Nachfolger gilt sein aktueller Co-Trainer Ruud van Nistelrooy, der zu diesem Zeitpunkt aber offenbar kein Interesse an dem Job hat.