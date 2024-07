Brajan Gruda hat sich in Mainz stark entwickelt, klopft an die Tür zum DFB-Team. Auch in der Premier League hat man ihn wohl genau im Auge.

Brighton & Hove Albion hat offenbar Interesse an Mittelfeldspieler Brajan Gruda von Mainz 05. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano.