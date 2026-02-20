Plötzlich wackelt sogar der Fabelrekord des FC Bayern aus dieser Saison! Ein ehemaliger Serienmeister meldet sich zurück

Dass Fonseca überhaupt noch den Trainerposten innehat, ist keineswegs selbstverständlich. Denn als der ehemalige Milan- und Roma-Trainer vor gut einem Jahr den Trainerposten übernahm, erlebte er einen absoluten Horror-Start. Nur einen Monat nach Amtsantritt ging der 52-Jährige während eines Ligaspiels auf den Schiedsrichter los und durfte anschließend für über ein halbes Jahr nicht mehr an der Seitenlinie stehen. Dennoch hielt der Verein an ihm fest – und hat damit aus sportlicher Sicht offensichtlich alles richtig gemacht. Mit einem Punkteschnitt von 2,10 ist Fonseca der beste OL-Trainer seit dem 2020 verstorbenen Gerard Houllier, der das Team um Freistoßkünstler Juninho vor rund 20 Jahren coachte.

Verlassen kann Fonseca sich in der Regel auf seinen Kapitän, der sich nach eigener Aussage in der besten Form seiner Karriere befindet. Der ehemalige Münchner Rekordeinkauf Tolisso (kostete den FCB 2017 41,5 Millionen Euro Ablöse) war auch beim 2:0-Sieg gegen Nizza wieder mal einer der Besten seines Teams, erzielte bei seinem Comeback nach kurzer Verletzungspause den wichtigen Führungstreffer und damit sein 50. Tor für seinen Heimatverein. "Ich denke, man hat gesehen, dass wir inzwischen eine gewisse Reife haben, und zwar alle Spieler", sagte der Führungsspieler anschließend.

Schon im Herbst hatten viele Fans und Experten für eine Rückkehr des Weltmeisters von 2018 in die Nationalmannschaft plädiert, nach seinem Jubiläumstor forderte dies auch sein ehemaliger Teamkollege Lacazette via Instagram.