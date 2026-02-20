Plötzlich wackelt sogar der Fabelrekord des FC Bayern aus dieser Saison! Ein ehemaliger Serienmeister meldet sich zurück

Mit 16 Pflichtspielsiegen in Folge hat der FC Bayern München zum Saisonstart eine überragende Serie hingelegt. Es gibt jedoch eine Mannschaft in Europa, die den Münchnern aktuell auf den Fersen ist – und der Name ist durchaus überraschend: Olympique Lyon feierte am vergangenen Wochenende mit einem 2:0-Erfolg gegen OGC Nizza den bereits 13. Sieg in Folge. Seit der 0:1-Niederlage beim FC Lorient am 7. Dezember reiht der einstige französische Serienmeister Erfolg an Erfolg.
Das Team von Trainer Paulo Fonseca hat in der Ligue 1 inzwischen Olympique Marseille und OSC Lille überflügelt und ist bis auf Champions-League-Qualifikationsrang drei geklettert. Teil der Erfolgsserie waren auch drei Siege in der Europa League, mit 21 von 24 möglichen Punkten schloss die Mannschaft die Ligaphase souverän als Tabellenerster ab. Aktuell schreibt OL ausschließlich positive Schlagzeilen - ganz anders als in der jüngeren Vergangenheit.