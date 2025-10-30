Der FC Bayern München dachte wohl über den Kauf des Städtischen Stadions an der Grünwalder Straße nach, der Heimat von Erzrivale 1860 München.
Pikantes Gedankenspiel enthüllt! Eine Überlegung des FC Bayern München hätte beim Erzrivalen wohl für einen riesigen Aufschrei gesorgt
WAS IST PASSIERT?
Zu Wochenbeginn hieß es in der Bild, der FC Bayern befinde sich in fortgeschrittenen Gesprächen über den Kauf des Unterhachinger Sportparks. Auch der kicker will dies erfahren haben.
WAS IST DER HINTERGRUND?
Dort wird zudem von einem brisanten Gedankenspiel berichtet, dass man beim deutschen Rekordmeister gehabt haben soll. Demnach soll der FC Bayern über einen Kauf des Grünwalder Stadions des Erzrivalen 1860 München nachgedacht haben.
Der im Vergleich zur Heimat der Löwen deutlich bessere Zustand des Stadions in Unterhaching habe aber den Fokus darauf gerichtet. Der Preis soll 7,56 Millionen Euro betragen.
WUSSTEST DU?
Seit vielen Jahren trägt dort die mittlerweile in die Regionalliga Bayern abgestiegene SpVgg Unterhaching ihre Heimspiele aus. Der Sportpark befindet sich im Besitz der Stadt. Eigentlich wollte Haching-Präsident Manfred Schwabl das Stadion der Stadt abkaufen, jedoch ohne Erfolg. Die Frist ist mittlerweile ausgelaufen.
Sofern nun tatsächlich der FC Bayern den Zuschlag erhält, soll Unterhaching weiterhin als Mieter seine Heimspiele in der Regionalliga austragen dürfen. Zwischen den beiden Vereinen besteht seit Ende des vergangenen Jahres offiziell eine strategische Partnerschaft.