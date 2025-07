Nach zwei Jahren in Barcelona kehrt der U19-Nationalsmannschaftskapitän nach Deutschland zurück und heuert in Stuttgart an.

Bundesligist VfB Stuttgart hat den Transfer von U19-Nationalmannschaftskapitän Noah Darvich verkündet. Der 18 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt aus der Jugend des spanischen Doublesiegers FC Barcelona zu den Schwaben. Artikel wird unten fortgesetzt