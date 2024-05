Phil Foden räumt die höchste Premier-League-Auszeichnung ab! Manchester-City-Star schlägt Erling Haaland und Arsenals Rekordmann

Citys Supertechniker Foden lässt hochkarätige Konkurrenz hinter sich und erhält die Auszeichnung als Spieler der Saison.

Zum fünften Mal in Folge heimst ein Spieler von Manchester City die begehrte Auszeichnung des "Player of the Season" der Premier League ab. Der erst 23-jährige Phil Foden setzte sich dabei gegen namhafte Konkurrenz auch aus den eigenen Reihen durch.

