"Phantom der Nacht": Horrorwerte für Kylian Mbappé bei der Niederlage von PSG beim BVB

Wo war er denn bloß? Auf "Phantom" Kylian Mbappe lastet der gesamte Druck des Pariser Katar-Projekts - nach der Niederlage in Dortmund umso mehr.

Hinter abgedunkelten Scheiben war Kylian Mbappe kurz nach Mitternacht allenfalls schemenhaft zu erkennen. Mit einem Privatwagen musste der Superstürmer von PSG seinen Kollegen zum Dortmunder Flughafen hinterherjagen - die Doping-Kontrolle hatte ihn zu lange aufgehalten. Ein "Phantom der Nacht", ein Schattenmann: Wie zuvor auf dem Platz, spotteten die französischen Medien.

Doch noch bevor der Flieger an einem bemerkenswerten Europacup-Feiertag mit Ziel Frankreich abhob, rief Mbappe seine Warnung in die Welt: Schreibt uns bloß nicht ab! "Mi-temps", postete der 25-Jährige bei Instagram mit ungebrochenem Kampfgeist, übersetzt: Es ist erst Halbzeit. Daneben setzte er den PSG-Slogan in Großbuchstaben. ICI C'EST PARIS. Hier ist Paris.