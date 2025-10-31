Peter Bosz über die Probleme von Ex-Bayern-Talent Paul Wanner bei PSV: "Es läuft sicherlich langsamer, als er gehofft hatte"

Dem TV-Sender NOS sagte Bosz über Wanners Entwicklung beim niederländischen Meister: "Es läuft sicherlich langsamer, als er gehofft hatte. Aber ich weiß, dass wir hier über einen jungen Mann sprechen, der aus dem Ausland kommt und sich erst einmal anpassen muss. Das ist überhaupt nicht schlimm - und er macht es übrigens hervorragend."

Neben der Gewöhnung an eine neue Mannschaft und eine neue Liga hat Wanner laut Bosz "außerdem Saibari vor sich, der gut spielt". Der angesprochene marokkanische Nationalspieler Ismael Sabiri ist aktuell in bärenstarker Verfassung. Acht Scorerpunkte lieferte der offensive Mittelfeldspieler in zehn Partien und ist daher auf Wanners Position im offensiven Mittelfeld gesetzt.

Bosz warb um Geduld für den 19-jährigen Wanner. Dieser sei schließlich nicht der erste Fußballer, der "etwas Zeit" brauche, um bei einem neuen Klub "anzukommen". Etwaige Ungeduld bei Wanner will der ehemalige Coach von Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen zerstreuen: "Ich versuche ihm zu vermitteln, dass das ganz normal ist. Ich versuche, mit ihm darüber zu sprechen, also setze ich mich jede Woche mit ihm zusammen. Er möchte von mir wissen, was er anders oder besser machen muss."