Perfekte Saison nach Augsburg-Pleite dahin: Bayer Leverkusen spottet über den FC Bayern München

Besonders bitter für die Münchner: Bis zum 1:2 am Samstagnachmittag war der FC Augsburg der einzige Klub, welchem es in der laufenden Spielzeit noch nicht gelungen war, nach Rückstand - die Bayern gingen durch ein Kopfballtor von Hiroki Ito mit 1:0 in Führung - noch zu punkten.

An der Tabellenführung änderte dies jedoch nichts. Die Münchner führen die Bundesliga weiterhin souverän an. Mit dem Sieg von Borussia Dortmund gegen Union Berlin ist der Vorsprung auf die Schwarzgelben auf acht Punkte geschrumpft.

Für die Bayern bleibt das Programm weiterhin straff: Am Mittwoch geht es in der Champions League gegen PSV Eindhoven weiter.