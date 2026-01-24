Nur wenige Minuten nach dem 1:2 der Münchner gegen den FC Augsburg teilte der offizielle englische X-Account der Leverkusener einen Beitrag der englischsprachigen X-Seite des deutschen Rekordmeisters vom 23. Januar, in welchem sich die Bayern noch für ihre ungeschlagene Bundesliga-Saison rühmten. Dazu kommentierte B04 nur mit einem mit den Augen rollenden Emoji.
Perfekte Saison nach Augsburg-Pleite dahin: Bayer Leverkusen spottet über den FC Bayern München
Leverkusen-Fans singen "Ungeschlagen Meister, SVB"
Auch abseits des Internets sorgte die FCB-Pleite für Jubelstürme in den Reihen der Werkself. Während des 1:0-Siegs gegen den SV Werder Bremen halten "Ungeschlagen Meister, SVB"- Sprechchöre durch die BayArena.
Durch die Niederlage der Bayern gegen den FCA bleibt die Werkself bleibt bis auf Weiteres der einzige ungeschlagene Deutsche Meister - in der Saison 2022/23 hatten sich die Leverkusener mit 28 Siegen und sechs Remis in 34 Spielen erstmals die Schale gesichert.
Bayern trotz Niederlage souveräner Tabellenführer
Besonders bitter für die Münchner: Bis zum 1:2 am Samstagnachmittag war der FC Augsburg der einzige Klub, welchem es in der laufenden Spielzeit noch nicht gelungen war, nach Rückstand - die Bayern gingen durch ein Kopfballtor von Hiroki Ito mit 1:0 in Führung - noch zu punkten.
An der Tabellenführung änderte dies jedoch nichts. Die Münchner führen die Bundesliga weiterhin souverän an. Mit dem Sieg von Borussia Dortmund gegen Union Berlin ist der Vorsprung auf die Schwarzgelben auf acht Punkte geschrumpft.
Für die Bayern bleibt das Programm weiterhin straff: Am Mittwoch geht es in der Champions League gegen PSV Eindhoven weiter.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- Mittwoch, 28. Januar: PSV Eindhoven - FC Bayern (Champions League)
- Samstag, 31. Januar: Hamburger SV - FC Bayern (Bundesliga)
- Sonntag, 8. Februar: FC Bayern - TSG Hoffenheim (Bundesliga)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verdorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.