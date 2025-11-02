"Pep Guardiola ist ein Genie, aber ...": United-Legende Gary Neville nennt einziges Team, das Arsenals Meisterschaft verhindern könnte

Der langjährige Abwehrstar von Manchester United schätzt Arsenal als den Topfavoriten auf den Titel ein. "Das muss ihr Jahr werden. Das ist die vierte Saison in Folge, in der ich sie als Meister sehe, aber sie sind nicht unbedingt um Längen besser, sie wiederholen nur ihre Konstanz, und das ist alles, was sie dieses Jahr tun müssen, um die Meisterschaft zu gewinnen", erklärte Neville in seinem eigenen Podcast. "Sie müssen keine 100 Punkte holen, sie müssen nicht einmal 90 oder 95 Punkte holen, um die Liga zu gewinnen, Mitte 80, Ende 80 Punkte reichen aus, um den Titel zu sichern, und das können sie schaffen."

Die Breite des Kaders und vor allem die herausragende Abwehrstärke sind für Nevile die großen Pluspunkte des Arteta-Teams.