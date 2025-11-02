Dreimal in Serie landete der FC Arsenal auf dem zweiten Platz in England. Der Traum von der ersten Meisterschaft seit 2004 blieb trotz einer konstant positiven Entwicklung bislang unerfüllt für Trainer Mikel Arteta und sein hochveranlagtes Team. Geht es nach Gary Nevile, dann platzt der Knoten jetzt jedoch. Es sei denn ...
"Pep Guardiola ist ein Genie, aber ...": United-Legende Gary Neville nennt einziges Team, das Arsenals Meisterschaft verhindern könnte
WAS IST PASSIERT?
Der langjährige Abwehrstar von Manchester United schätzt Arsenal als den Topfavoriten auf den Titel ein. "Das muss ihr Jahr werden. Das ist die vierte Saison in Folge, in der ich sie als Meister sehe, aber sie sind nicht unbedingt um Längen besser, sie wiederholen nur ihre Konstanz, und das ist alles, was sie dieses Jahr tun müssen, um die Meisterschaft zu gewinnen", erklärte Neville in seinem eigenen Podcast. "Sie müssen keine 100 Punkte holen, sie müssen nicht einmal 90 oder 95 Punkte holen, um die Liga zu gewinnen, Mitte 80, Ende 80 Punkte reichen aus, um den Titel zu sichern, und das können sie schaffen."
Die Breite des Kaders und vor allem die herausragende Abwehrstärke sind für Nevile die großen Pluspunkte des Arteta-Teams.
WAS WURDE GESAGT?
Im Gespräch mit NBC Sports führte Neville aus, dass er Arsenals Kader auch für Rückschläge perfekt gerüstet sieht. "Wenn Liverpool in den vergangenen Spielzeiten Virgil van Dijk oder Mohamed Salah verloren hätte, wäre das ein Problem gewesen. Aber mir fällt kein Spieler ein, den Arsenal jetzt verlieren könnte und der den Verlust des Titels bedeuten würde ... nicht einmal die beiden Innenverteidiger, dank der Neuzugänge im Sommer", sagte der 50-Jährige. "Jede Position ist besetzt. Bukayo Saka war in der Vergangenheit dieser Spieler, aber Noni Madueke kam, als er verletzt war. Überall gibt es doppelte Besetzungen mit dem gleichen Qualitätsniveau oder nur einem geringen Qualitätsverlust. Wer soll ihnen also den Titel wegnehmen? Arsenal müsste sich selbst schlagen, um nicht zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass Man City wieder das Niveau erreichen wird, auf dem sie zuvor waren, und zu Arsenal zurückkehren wird. Pep Guardiola ist ein Genie, aber er hat nicht die Spieler oder die Mannschaft, die auf dem erforderlichen Niveau spielen. Liverpool ist die einzige Mannschaft, aber sie müsste sehr schnell wieder in die Spur kommen."
EIN BLICK AUF DIE ZAHLEN:
Arsenal führt die Premier League mit 25 Punkten aus zehn Spielen souverän an und kassierte erst drei Gegentore. Die letzten fünf Ligaspiele und wettbewerbsübergreifend neun Partien gewannen die Gunners zuletzt in Folge.
Titelverteidiger Liverpool feierte am Samstagabend nach zuletzt vier Niederlagen wieder einen Sieg im englischen Oberhaus und liegt sieben Punkte hinter dem Spitzenreiter.
WIE GEHT ES WEITER?
Arsenal trifft am Dienstagabend in der Champions League auf Slavia Prag. Am kommenden Wochenende sind die Londoner bei Aufsteiger FC Sunderland zu Gast.
Liverpools nächste Gegner sind Real Madrid und Manchester City.