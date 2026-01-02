"Hat bewiesen, dass er der Beste auf seiner Position ist": Manchester City patzt, aber Pep Guardiola verteilt ein Sonderlob

Insbesondere das Comeback des früheren Weltfußballers Rodri in der zweiten Halbzeit stimmte Guardiola aber positiv.

"Er hat das Spiel verändert. Er hat in 45 Minuten bewiesen, dass er der Beste auf seiner Position ist", betonte der Spanier. "Er hat die Reihen durchbrochen, wir haben uns besser bewegt, und nach anderthalb Jahren ohne ihn haben wir ihn sehr vermisst. Hoffentlich kann er bleiben, denn er macht uns zu einem besseren Team."