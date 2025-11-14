Pedri wünscht sich einen Star des FC Bayern in Barcelona: "Er haut mich um"

In einem Interview mit dem spanischen YouTuber xBuyer wurde Pedri gefragt, welchen beliebigen Spieler er sich als Teamkollegen wünscht. Seine Antwort: "Ein Spieler, der mich umhaut, ist Musiala. Ich mag ihn sehr."
Dass der Wunsch des 22-jährigen Mittelfeldspielers in absehbarer Zeit erfüllt wird, ist höchst unwahrscheinlich. Musiala verlängerte seinen Vertrag beim FC Bayern erst Anfang des Jahres bis 2030. Genauso lange ist Pedri übrigens noch an Barcelona gebunden. Die beiden trafen sowohl mit ihren jeweiligen Klubs als auch Nationalmannschaften bereits mehrmals aufeinander.
Bei der EM 2024 schalteten Pedris Spanier Deutschland im Viertelfinale nach Verlängerung aus - und gewannen letztlich den Titel. Bei der WM 2022 endete ein Gruppenspiel zwischen Spanien und Deutschland 1:1. Auf Klubebene setzte sich Musiala mit dem FC Bayern in vier Spielen dreimal durch. Das bis dato letzte Duell vergangenen Herbst gewann Pedris Barca aber mit 4:1.
Kane statt Musiala? Barca will angeblich einen anderen Bayern-Spieler
Pedri ist in Barcas Mittelfeld gesetzt, musste wegen einer Sperre und einer Muskelverletzung zuletzt aber in drei Pflichtspielen hintereinander passen. Musiala erholt sich gerade von seinem bei der Klub-WM erlittenen Wadenbeinbruch. Mit einem Comeback des 22-Jährigen wird um den Jahreswechsel gerechnet. In der K.o.-Phase der Champions League könnte es zum nächsten Wiedersehen mit Pedri kommen.
Ein Mitspieler Musialas wurde neulich übrigens tatsächlich mit einem Wechsel nach Barcelona in Verbindung gebracht: Harry Kane. Laut dem englischen Guardian sei der 32-jährige Engländer die erste Wahl bei Barcas Suche nach einem möglichen Nachfolger von Robert Lewandowski, der den Klub nach Ablauf seines Vertrags kommenden Sommer verlassen könnte. Barca dementierte den Bericht aber bereits.
FC Bayern: Die nächsten Spiele
- Samstag, 22. November, 15.30 Uhr: FC Bayern - SC Freiburg (Bundesliga)
- Mittwoch, 26. November, 21 Uhr: Arsenal - FC Bayern (Champions League)
- Samstag, 29. November, 15.30 Uhr: FC Bayern - FC St. Pauli (Bundesliga)
- Mittwoch, 3. Dezember, 20.45 Uhr: Union Berlin - FC Bayern (DFB-Pokal)
- Samstag, 6. Dezember 15.30 Uhr: VfB Stuttgart - FC Bayern (Bundesliga)