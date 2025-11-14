Pedri wünscht sich einen Star des FC Bayern in Barcelona: "Er haut mich um"

Dass der Wunsch des 22-jährigen Mittelfeldspielers in absehbarer Zeit erfüllt wird, ist höchst unwahrscheinlich. Musiala verlängerte seinen Vertrag beim FC Bayern erst Anfang des Jahres bis 2030. Genauso lange ist Pedri übrigens noch an Barcelona gebunden. Die beiden trafen sowohl mit ihren jeweiligen Klubs als auch Nationalmannschaften bereits mehrmals aufeinander.

Bei der EM 2024 schalteten Pedris Spanier Deutschland im Viertelfinale nach Verlängerung aus - und gewannen letztlich den Titel. Bei der WM 2022 endete ein Gruppenspiel zwischen Spanien und Deutschland 1:1. Auf Klubebene setzte sich Musiala mit dem FC Bayern in vier Spielen dreimal durch. Das bis dato letzte Duell vergangenen Herbst gewann Pedris Barca aber mit 4:1.