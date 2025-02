In der Königsklasse geht es für die Münchner um viel. Trotzdem will der Coach einen Leistungsträger in Schottland nicht bringen.

Vincent Kompany, Trainer von Bayern München, plant angeblich, einen Leistungsträger im am Mittwoch anstehenden Play-off-Hinspiel der Champions League bei Celtic in Glasgow zu schonen: Einem Bericht der TZ zufolge soll mit entweder Min-Jae Kim oder Dayot Upamecano ein Innenverteidiger in Schottland eine Pause bekommen. Artikel wird unten fortgesetzt