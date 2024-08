AS Rom

Der Argentinier vollzieht eine Kehrtwende und die Tifosi feiern spontan vor seinem Haus.

Starstürmer Paulo Dybala wechselt nicht in die Saudi Pro League. Der argentinische Weltmeister vollzog am Donnerstag eine Kehrtwende, indem er den geplanten Transfer zu Al-Qadsiah platzen ließ und stattdessen seinen Verbleib bei der AS Rom verkündete. Das führte zu spontanen Jubelstürmen vor seinem Haus.