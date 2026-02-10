Getty Images Sport
Paul Scholes gibt zu, dass er es „großartig“ fände, wenn Man Utd den „verärgerten“ Star von Tottenham verpflichten würde.
Explosiver Ausbruch in den sozialen Medien
Romero hat seit seinem Wechsel von Atalanta im Jahr 2021 152 Spiele für Tottenham bestritten, dabei sechs Tore erzielt und dem Verein zum Gewinn der Europa League verholfen. Der 27-Jährige hat kürzlich seinen Vertrag bis zum Ende der Saison 2028/29 verlängert, aber nach dem 2:2-Unentschieden der Spurs gegen Manchester City am 1. Februar, bei dem er zur Halbzeit ausgewechselt werden musste, deutlich zu verstehen gegeben, dass er mit der Führung des Vereins unzufrieden ist.
In einem explosiven Beitrag auf Instagram schrieb Romero: „Alle meine Teamkollegen haben gestern großartige Arbeit geleistet, sie waren unglaublich. Ich wollte ihnen helfen, obwohl ich mich nicht gut fühlte, zumal wir nur 11 Spieler zur Verfügung hatten – unglaublich, aber wahr und eine Schande. Wir werden weiterhin präsent sein und Verantwortung übernehmen, um das Blatt zu wenden, hart arbeiten und zusammenhalten. Jetzt bleibt mir nur noch, euch allen dafür zu danken, dass ihr da seid und uns, die Fans, immer unterstützt.“
Unüberlegte rote Karte im Old Trafford
Trotz seines Ausbruchs behielt Frank Romero am Samstagnachmittag beim Auswärtsspiel der Spurs in Old Trafford in seiner Startelf. Der argentinische Nationalspieler hielt jedoch nur 29 Minuten durch, da er wegen eines rücksichtslosen Fouls an United-Mittelfeldspieler Casemiro vom Platz gestellt wurde.
Das war die vierte rote Karte in seiner Karriere bei Tottenham, mehr als jeder andere Spieler in der Premier League seit seiner Ankunft im englischen Fußball, und die Spurs verloren schließlich mit 2:0. Frank sprang jedoch nach dem Spiel zu seiner Verteidigung.
„Für mich ist er ein Führungsspieler. Er ist ein junger Führungsspieler und lernt jeden Tag dazu“, sagte der Spurs-Trainer gegenüber Reportern. „Ich habe das Beispiel aus meiner Zeit als 30-Jähriger angeführt. Ich dachte, ich wäre auf dem Gipfel der Welt, aber ich war weit davon entfernt, das Niveau zu erreichen, das ich heute in Bezug auf Führungsqualitäten und Verständnis habe.
Und wenn man einen Spieler hat, der mit so viel Leidenschaft und Aggressivität spielt, können solche Dinge passieren. Das heißt nicht, dass er nicht daraus lernen sollte, natürlich muss er daraus lernen, um sich weiterzuentwickeln.“
Scholes: Ich liebe seinen Charakter einfach!
Scholes ist ebenfalls ein großer Fan von Romero und hält ihn trotz seiner disziplinarischen Probleme für eine ideale Verstärkung für United. Der ehemalige Star der Red Devils und der englischen Nationalmannschaft sagte in der neuesten Folge des Podcasts „The Good, The Bad and The Football“: „Wissen Sie was? Ich liebe ihn. Ich liebe es, ihm beim Fußballspielen zuzusehen.
Er ist sauer auf Spurs, oder? Er will nicht dort sein. Er legt sich mit den Fans an, er legt sich mit dem Vorstand an, ich glaube, er hat innerlich schon ein bisschen aufgegeben.
Aber ich würde ihn bei Manchester United lieben. Ich liebe einfach seinen Charakter.”
Was kommt als Nächstes für Romero?
Romero wird aufgrund einer Sperre wegen „groben Foulspiels“ die nächsten vier Premier-League-Spiele der Spurs aussetzen müssen. Franks Mannschaft empfängt am Dienstagabend Newcastle, bevor es zum großen Nord-London-Derby gegen Arsenal und zu den Spielen gegen Fulham und Crystal Palace kommt.
Tottenham wartet außerdem auf die Auslosung für das Achtelfinale der Champions League im März, in dem Romero spielberechtigt sein wird. Es bleibt jedoch abzuwarten, ob die Spurs ohne ihren Kapitän aus der unteren Hälfte der Premier League aufsteigen können und ob er sich entscheidet, über das Saisonende hinaus zu bleiben.
Auch Barcelona, Real Madrid und Atlético Madrid sollen Interesse an Romero haben, der nach der Teilnahme an einer weiteren Weltmeisterschaft mit Argentinien in diesem Sommer möglicherweise eine neue Herausforderung sucht.
Automatisch übersetzt von GOAL-e
