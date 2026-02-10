Paul Scholes gibt zu, dass er es „großartig“ fände, wenn Man Utd den „verärgerten“ Star von Tottenham verpflichten würde.

Trotz seines Ausbruchs behielt Frank Romero am Samstagnachmittag beim Auswärtsspiel der Spurs in Old Trafford in seiner Startelf. Der argentinische Nationalspieler hielt jedoch nur 29 Minuten durch, da er wegen eines rücksichtslosen Fouls an United-Mittelfeldspieler Casemiro vom Platz gestellt wurde.

Das war die vierte rote Karte in seiner Karriere bei Tottenham, mehr als jeder andere Spieler in der Premier League seit seiner Ankunft im englischen Fußball, und die Spurs verloren schließlich mit 2:0. Frank sprang jedoch nach dem Spiel zu seiner Verteidigung.

„Für mich ist er ein Führungsspieler. Er ist ein junger Führungsspieler und lernt jeden Tag dazu“, sagte der Spurs-Trainer gegenüber Reportern. „Ich habe das Beispiel aus meiner Zeit als 30-Jähriger angeführt. Ich dachte, ich wäre auf dem Gipfel der Welt, aber ich war weit davon entfernt, das Niveau zu erreichen, das ich heute in Bezug auf Führungsqualitäten und Verständnis habe.

Und wenn man einen Spieler hat, der mit so viel Leidenschaft und Aggressivität spielt, können solche Dinge passieren. Das heißt nicht, dass er nicht daraus lernen sollte, natürlich muss er daraus lernen, um sich weiterzuentwickeln.“