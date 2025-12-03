"Pass auf, du solltest dich vorbereiten, mein Freund": Rio Ferdinand setzt auf eine Legende als möglichen Interimstrainer beim FC Liverpool

Rio Ferdinand hat auf seinem YouTube-Kanal Steven Gerrard als mögliche Interimslösung beim FC Liverpool ins Spiel gebracht, sollte Cheftrainer Arne Slot angesichts der schwachen Leistungen zuletzt entlassen werden. Er sei vor kurzem mit Gerrard Essen gegangen, berichtete die Manchester-United-Ikone, dabei habe er mit dem 45-Jährigen über eine potenzielle Rückkehr zu den Reds gesprochen.

Ferdinand erzählte, dass er Gerrard gesagt habe: "'Pass auf, du solltest dich vorbereiten, mein Freund. Halte dich bereit, weil du als Interimstrainer zurückkehren könntest.'" Gerrard hatte von 1997 bis 2015 für Liverpools Profimannschaft gespielt und das Team seit 2003 als Kapitän aufs Feld geführt, nachdem er zuvor bereits die Jugendabteilungen des englischen Rekordmeisters durchlaufen hatte.