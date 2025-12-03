Rio FerdinandGetty Images
Leopold Grünwald

"Pass auf, du solltest dich vorbereiten, mein Freund": Rio Ferdinand setzt auf eine Legende als möglichen Interimstrainer beim FC Liverpool

Eine Vereinslegende von Manchester United legt dem FC Liverpool Steven Gerrard als Trainer nahe, sollte Coach Arne Slot entlassen werden.

Rio Ferdinand hat auf seinem YouTube-Kanal Steven Gerrard als mögliche Interimslösung beim FC Liverpool ins Spiel gebracht, sollte Cheftrainer Arne Slot angesichts der schwachen Leistungen zuletzt entlassen werden. Er sei vor kurzem mit Gerrard Essen gegangen, berichtete die Manchester-United-Ikone, dabei habe er mit dem 45-Jährigen über eine potenzielle Rückkehr zu den Reds gesprochen.

Ferdinand erzählte, dass er Gerrard gesagt habe: "'Pass auf, du solltest dich vorbereiten, mein Freund. Halte dich bereit, weil du als Interimstrainer zurückkehren könntest.'" Gerrard hatte von 1997 bis 2015 für Liverpools Profimannschaft gespielt und das Team seit 2003 als Kapitän aufs Feld geführt, nachdem er zuvor bereits die Jugendabteilungen des englischen Rekordmeisters durchlaufen hatte.

  • Unter Slot gewannen die Reds in der vergangenen Saison zum 20. Mal in ihrer Vereinsgeschichte die Premier League. In der laufenden Spielzeit findet das Team bislang noch nicht in die Spur, obwohl der Kader im Sommer für fast 500 Millionen Euro verstärkt wurde. In der Liga belegt man mit 21 Punkten aus 13 Spielen nur den achten Platz, während man in der Champions League auf Rang 13 steht.

    Am vergangenen Wochenende feierten die Reds durch einen 2:0-Sieg gegen West Ham United nach mehreren Wochen wieder einen Erfolg. Die vorangegangene drei Spiele andauernde Pleiten-Serie habe ihn überhaupt erst auf die Idee mit Gerrard gebracht, so Ferdinand.

    • Werbung
  • Rio Ferdinand und Steven GerrardGetty Images

    Anruf bei Gerrard? "Wäre nicht überrascht"

    "Es standen so viele Spiele vor der Tür. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Slot nach diesen ganzen Partien noch fest genug im Sattel sitzt. Ich dachte, der Druck von den Tribünen und den Fans wird zu viel werden, und dass sie (Liverpool, Anm. d. Red.) eine Entscheidung treffen könnten", erklärte der 47-Jährige.

    Wäre es dazukommen, wäre Gerrard mit seinem Status als Reds-Ikone genau der richtige Mann gewesen: "In so einem Klima jemanden wie Steven Gerrard sitzen zu haben, eine Legende des Vereins. (…) Eine Legende des Klubs, die bereit ist, das Schiff in ruhigere Fahrwasser zu steuern. Ich wäre nicht überrascht gewesen, wenn Steven Gerrard einen Anruf bekommen hätte."

  • Steven GerrardGetty Images

    Gerrard ist aktuell ohne Trainerjob

    Gerrard schlug nach seiner aktiven Karriere eine Laufbahn als Trainer ein. Nach Stationen als Jugendtrainer in Liverpool übernahm er 2018 die Glasgow Rangers und führte den Klub in seiner zweiten Saison zu dessen 55. Meisterschaft. 2021 verließ er den schottischen Rekordmeister trotz laufenden Vertrages während der Saison und wechselte zu Aston Villa.

    Bei dem Klub aus Birmingham wurde er nach fast einem Jahr im Oktober 2022 entlassen. Nach anderthalb Jahren in der Saudi Pro League bei Al-Ettifaq ist er seit Januar diesen Jahres ohne Trainerjob.

  • Liverpool's England's captain and midfieAFP

    FC Liverpool: Die nächsten fünf Spiele

    • Mittwoch, 3. Dezember 2025, 21:15 Uhr: Sunderland (H)
    • Samstag, 6. Dezember 2025, 18:30 Uhr: Leeds United (A)
    • Dienstag, 9. Dezember 2025, 21:00 Uhr: Inter Mailand (A)
    • Samstag, 13. Dezember 2025, 16:00 Uhr: Brighton & Hove Albion (H)
    • Samstag, 20. Dezember 2025, 18:30 Uhr: Tottenham Hotspur (A)
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Sunderland crest
Sunderland
SUN