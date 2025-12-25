"Ominöser Hype" von Lennart Karl sorgt für Lacher! Thomas Müller klärt über kuriose Szene mit Bossen des FC Bayern München auf

Die Freude galt jedoch keineswegs dem eher dürftigen Auftritt der Bayern sondern vielmehr Youngster Lennart Karl, wie Müller nun in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung verriet: "Wir hatten auf der Tribüne gerade über Lenny und den ominösen Hype gesprochen. In dem Moment schließt er dann das Tor. Da hab ich nur gesagt, okay, jetzt hat sich die Frage schon wieder erledigt."

Dem 17-jährigen Ausnahmetalent gelang in der laufende Saison der Durchbruch in der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany, nachdem er zuvor lediglich für die Amateure gespielt hatte. Insgesamt 21-mal kam er für die Profis schon zum Einsatz, wobei ihm sechs Treffer und zwei Vorlagen gelangen.

Für Müller sind die starken Leistungen Karls dabei kein Zufall: "Er hat einen sehr guten Abschluss, und das ist schon einmal eine hervorragende Voraussetzung. Weil wenn du beim FC Bayern in der Offensive spielst und laufstark und beweglich bist, kommst du immer wieder in die Abschlussposition."