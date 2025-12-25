Am Rande des 2:2-Unentschieden des deutschen Rekordmeisters gegen die 05er war Müller in der Heimspielstätte des FCB zugegen und schien sich auf der Tribüne zusammen mit Sportvorstand Max Eberl und dem Vorstandsvorsitzenden Jan-Christian Dreesen ausgelassen zu amüsieren.
"Ominöser Hype" von Lennart Karl sorgt für Lacher! Thomas Müller klärt über kuriose Szene mit Bossen des FC Bayern München auf
Karl feiert Durchbruch beim FC Bayern München
Die Freude galt jedoch keineswegs dem eher dürftigen Auftritt der Bayern sondern vielmehr Youngster Lennart Karl, wie Müller nun in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung verriet: "Wir hatten auf der Tribüne gerade über Lenny und den ominösen Hype gesprochen. In dem Moment schließt er dann das Tor. Da hab ich nur gesagt, okay, jetzt hat sich die Frage schon wieder erledigt."
Dem 17-jährigen Ausnahmetalent gelang in der laufende Saison der Durchbruch in der Mannschaft von Trainer Vincent Kompany, nachdem er zuvor lediglich für die Amateure gespielt hatte. Insgesamt 21-mal kam er für die Profis schon zum Einsatz, wobei ihm sechs Treffer und zwei Vorlagen gelangen.
Für Müller sind die starken Leistungen Karls dabei kein Zufall: "Er hat einen sehr guten Abschluss, und das ist schon einmal eine hervorragende Voraussetzung. Weil wenn du beim FC Bayern in der Offensive spielst und laufstark und beweglich bist, kommst du immer wieder in die Abschlussposition."
Müller über Karriereende: "Danach spüren, was mir fehlt"
Müller selbst hatte die Bayern am Ende der vorangegangenen Saison verlassen und sich den Vancouver Whitecaps angeschlossen. Dort verpasste er direkt im ersten Anlauf nur knapp die Meisterschaft - durch eine Niederlage im Playoff-Endspiel gegen Lionel Messis Inter Miami (1:3).
Wie es beim 36-Jährigen weitergeht, ist noch unklar. Sein Vertrag in der MLS läuft noch bis Ende 2026, danach könnte auch eine Karriere als Funktionär in Frage kommen. "Mein Plan ist Fußball zu spielen – und danach zu spüren, was mir fehlt."
FC Bayern: Die nächsten Spiele nach der Winterpause
- 11. Januar vs. VfL Wolfsburg (Bundesliga)
- 14. Januar vs. 1. FC Köln (Bundesliga)
- 17. Januar vs. RB Leipzig (Bundesliga)
Häufig gestellte Fragen
Der FC Bayern München wurde am 27. Februar 1900 im Schwabinger Café Gisela gegründet. Gründungsmitglieder waren elf junge Männer, angeführt vom späteren ersten Präsidenten Franz John. Die Gründung bedeutete die Abspaltung vom MTV München.
An der FC Bayern München AG, die sich insbesondere um die Fußballabteilung kümmert, hält der eigetragene Verein (eV) des FC Bayern München, also die rund 400.000 Mitglieder, mit 75 Prozent den Hauptanteil. Die restlichen 25 Prozent halten die Adidas AG, die Allianz SE und die Audi AG zu gleichen Anteilen (je 8,33 Prozent).
Das Stadion des FC Bayern München befindet sich im Norden der bayerischen Landeshauptstadt (Schwabing-Freimann) und trägt den Namen Allianz Arena.
Das Stadion des FC Bayern München, die Allianz Arena, bietet bei nationalen Spielen 75.024 Plätze, bei internationalen Ansetzungen 70.000.
Der FC Bayern München hat in seiner langen Historie eine Vielzahl von nationalen und internationalen Titeln gewonnen. Darunter zählen:
- 33-mal deutscher Meister (22/23, 21/22, 20/21, 19/20, 18/19, 17/18, 16/17, 15/16, 14/15, 13/14, 12/13, 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 00/01, 99/00, 98/99, 96/97, 93/94, 89/90, 88/89, 86/87, 85/86, 84/85, 80/81, 79/80, 73/74, 72/73, 71/72, 68/69, 31/32)
- 20-mal DFB-Pokal Sieger (19/20, 18/19, 15/16, 13/14, 12/13 , 09/10, 07/08, 05/06, 04/05, 02/03, 99/00, 97/98, 85/86, 83/84, 81/82, 70/71, 68/69, 66/67, 65/66, 56/57)
- 3-mal Champions League Sieger (19/20, 12/13, 00/01)
- 3-mal Europapokal der Landesmeister Sieger (75/76, 74/75, 73/74)
- 2-mal FIFA Klub-WM Sieger (20/21, 13/14)
- 2-mal Weltpokal Sieger (2001 , 1976)
- 2-mal UEFA Supercup Sieger (20/21, 13/14)
- 1-mal UEFA Cup Sieger (95/96)
- 1-mal Europapokal der Pokalsieger Sieger (66/67)
- 10-mal deutscher Superpokalsieger (22/23, 21/22, 20/21, 18/19, 17/18, 16/17, 12/13, 10/11, 90/91, 87/88)
- 6-mal deutscher Ligapokalsieger (07/08, 04/05, 00/01, 99/00, 98/99, 97/98)
- 1-mal süddeutscher Pokalsieger (56/57)
Der FC Bayern München hat 33-mal die deutsche Meisterschaft gewonnen.
Aktuell hält Thomas Müller den Rekord für die meisten Einsätze für den FC Bayern München. Müller absolvierte bislang 746 Pflichtspiele für den FCB.
Die meisten Tore für den FC Bayern München hat Gerd Müller geschossen. Die mittlerweile verdorbene Vereinslegende traf 570-mal im Dress des deutschen Rekordmeisters. Dafür brauchte er 613 Spiele.
Für den FC Bayern München spielten eine Vielzahl an legendären Fußballern. Folgende Spieler trugen allesamt das Trikot des FCB:
Oliver Kahn, Sepp Maier, Manuel Neuer, Franz Beckenbauer, Paul Breitner, Klaus Augenthaler, Philipp Lahm, David Alaba, Bixente Lizarazu, Lúcio, Georg "Katsche" Schwarzenbeck, Stefan Effenberg, Michael Ballack, Bastian Schweinsteiger, Lothar Matthäus, Franz "Bulle" Roth, Joshua Kimmich, Xabi Alonso, Franck Ribéry, Arjen Robben, Jamal Musiala, Mehmet Scholl, Uli Hoeneß, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Giovane Élber, Robert Lewandowski, Thomas Müller und Claudio Pizarro.
Beim FC Bayern München standen in der Geschichte viele berühmte und erfolgreiche Trainer an der Seitenlinie. Dazu gehören:
Zlatko "Tschik" Cajkovski, Udo Lattek, Dettmar Cramer, Jupp Heynckes, Erich Ribbeck, Franz Beckenbauer, Giovanni Trapattoni, Otto Rehhagel, Ottmar Hitzfeld, Felix Magath, Jürgen Klinsmann, Louis van Gaal, Pep Guardiola, Carlo Ancelotti, Hansi Flick und Thomas Tuchel.
Der Spitzname des FC Bayern München nimmt Bezug auf die Vereinsfarben. So werden die Spieler des deutschen Rekordmeisters meist nur "die Roten" genannt.
Darüber hinaus ist auch der Begriff "FC Hollywood" gebräuchlich, welchen der ehemalige Trainer Giovanni Trapattoni prägte. Der Spitzname bezieht sich auf eine turbulente Zeit des Vereins während der 90er-Jahre, als es zwischen einigen hochrangigen Spielern und Funktionären des Klubs zu Auseinandersetzungen kam - ähnlich wie in einer täglichen Seifenoper.