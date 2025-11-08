Omar Marmoush setzt gerade die seltsame Tradition der teuren Ex-Stürmer von Eintracht Frankfurt fort

Der Ägypter schoss im vergangenen Jahr im Dress von Eintracht Frankfurt für eine Hinrunde die Bundesliga kurz und klein und avancierte dann im Januar zum teuersten Bundesliga-Wintertransfer der Geschichte. Kolportierte 75 Millionen Euro überwiesen die Engländer an die SGE.

Nach einem starkem Start bei den Citizens stellt sich bei Marmoush mittlerweile die Frage: Braucht er nach seiner Knieverletzung einfach noch Zeit, um sich wieder in der hochdekorierten Startelf von Trainer Pep Guardiola festzuspielen oder wird der 26-Jährige doch noch Teil eines seltsamen Eintracht-Fluchs?

Nennt man Sebastien Haller, Luka Jovic, Andre Silva und Randal Kolo Muani nämlich in einem Atemzug, fallen schnell ein paar Parallelen auf: Alle sind Stürmer und haben im Trikot der Eintracht für Spektakel gesorgt. Bis auf Silva (etwa 23 Millionen Euro) bekamen die Hessen für jeden Spieler mindestens 50 Millionen Euro Ablöse. Dann jedoch: Alle haben nach außerhalb von Frankfurt in ihren Leistungen früher oder später ziemlich abgebaut, um nicht zu sagen: enttäuscht.