Omar Marmoush plötzlich Überflieger: Bald dürften wieder die Welt-Klubs in Frankfurt anklopfen

Der Ägypter erregt bei der Eintracht derzeit erstmals in seiner Karriere international Aufsehen.

Schon seit 2021 spielt Omar Marmoush regelmäßig in der Bundesliga. Erst für den VfL Wolfsburg, dann per Leihe beim VfB Stuttgart und seit 2023 für Eintracht Frankfurt. In seinen ersten zwei Spielzeiten galt das Potenzial des jungen Spielers eher als durchschnittlich, seine Leistungen waren ordentlich, aber nicht überragend. In seiner ersten Spielzeit in Frankfurt deutete er dann an, dass es durchaus zu mehr reichen könnte.

Doch erst in der aktuellen Saison ist der Knoten bei Marmoush endgültig geplatzt. In sechs Bundesliga-Spielen kommt der 25-Jährige auf beeindruckende acht Treffer und vier Vorlagen. Beim spektakulären 3:3 mit der Eintracht gegen den FC Bayern München war er zuletzt an allen drei Toren direkt beteiligt - mit zwei Treffern und einer Vorlage. Nun erhielt er sogar den Award für den besten Spieler des Monats.

Marmoush ist der nächste Frankfurter in einer langen Reihe, der europaweit von sich reden macht. GOAL beleuchtet seine bisherige Karriere und die Gründe, warum er gerade jetzt so plötzlich aufblüht.