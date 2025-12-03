Ohne Harry Kane, Arjen Robben und Robert Lewandowski: Joshua Kimmich nennt seine Bundesliga-Traumelf

Joshua Kimmich hat in einem Video von EA Sports seine individuelle Traumelf der Bundesliga-Geschichte zusammengestellt. Dabei wählte der Star des FC Bayern München mit einer Ausnahme ausschließlich Spieler mit einer Vergangenheit beim FC Bayern München. Als Formation nutzte er aber nicht das gewohnte 4-2-3-1-System, welches beim deutschen Rekordmeister seit Jahren gespielt wird, sondern ein 4-3-3.

Wenig überraschend entschied sich Kimmich für seinen langjährigen Teamkollegen Manuel Neuer als Torwart. Der 39-Jährige ist einer der erfolgreichsten Männer der deutschen Fußball-Geschichte, gewann 33 Titel - darunter zweimal die Champions League sowie einmal die Weltmeisterschaft – und revolutionierte die Torhüter-Position mit seinem aktiv-mitspielenden Stil.