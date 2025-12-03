Joshua KimmichGetty Images
Leopold Grünwald

Ohne Harry Kane, Arjen Robben und Robert Lewandowski: Joshua Kimmich nennt seine Bundesliga-Traumelf

In den 62 Jahren ihrer Existenz ist eine ganze Reihe an großen Stars in den Stadien der Bundesliga aufgelaufen. Joshua Kimmich hat nun seine Traumelf mit Spielern aus dem deutschen Oberhaus vorgestellt – und für einige Überraschungen gesorgt.

Joshua Kimmich hat in einem Video von EA Sports seine individuelle Traumelf der Bundesliga-Geschichte zusammengestellt. Dabei wählte der Star des FC Bayern München mit einer Ausnahme ausschließlich Spieler mit einer Vergangenheit beim FC Bayern München. Als Formation nutzte er aber nicht das gewohnte 4-2-3-1-System, welches beim deutschen Rekordmeister seit Jahren gespielt wird, sondern ein 4-3-3.

Wenig überraschend entschied sich Kimmich für seinen langjährigen Teamkollegen Manuel Neuer als Torwart. Der 39-Jährige ist einer der erfolgreichsten Männer der deutschen Fußball-Geschichte, gewann 33 Titel - darunter zweimal die Champions League sowie einmal die Weltmeisterschaft – und revolutionierte die Torhüter-Position mit seinem aktiv-mitspielenden Stil.

  • In der Viererkette vor Neuer stellte Kimmich als Außenverteidiger seine ehemaligen Mannschaftskameraden Philipp Lahm (2015/16) und David Alaba (2015-2021) auf, während er in der Mitte auf die verstorbene Bayern-Ikone Franz Beckenbauer und den Franzosen Dayot Upamecano setzte.

    Die Bevorzugung von Upamecano gegenüber anderen großen Namen wie etwa Mats Hummels oder Lucio dürfte für Diskussionen sorgen. Der 27-jährige Upamecano, der 2021 von RB Leipzig an die Isar gewechselt war, ist hoch veranlagt, leistete sich in der Vergangenheit aber immer wieder grobe Schnitzer.

  • Joshua Kimmich mit Kingsley ComanGetty Images

    Ribery auf links - Coman auf rechts?

    Vor der Abwehr stellte Kimmich mit Xabi Alonso einen weiteren seiner ehemaligen Lehrmeister aus seinem ersten Bayern-Jahr auf. Den Spanier ließ er durch Weltmeister und Königsklassen-Rekord-Sieger Toni Kroos sowie Florian Wirtz flankieren, mit denen er bereits im Trikot der deutschen Nationalmannschaft gemeinsam auflief.

    In der Offensive wählte er auf den Flügelpositionen ein französisches Duo. Franck Ribery auf links dürfte wohl die Zustimmung der meisten Fans und Beobachter finden. Kingsley Coman auf der rechten Seite hingegen deutlich kontroverser anmuten.

  • Giovane ElberGetty Images

    Kein Kane, Lewandowski, Müller oder Elber

    Zwar machte sich der 29-Jährige, der 2015 zeitgleich mit Kimmich nach München gekommen war, mit seinem entscheidenden Tor im Champions-League-Finale 2020 unsterblich, doch der Verzicht auf Arjen Robben als Flügelpartner von Ribery dürfte nicht überall Zustimmung finden.

    Seine größte Überraschung hob sich Kimmich allerdings für die Sturmspitze auf. Der DFB-Kapitän entschied sich weder für seine (Ex-)Teamkollegen Robert Lewandowski und Harry Kane noch für andere ikonische Neuner wie Gerd Müller oder Giovane Elber.

  • FC Bayern München v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport

    Musiala als Sturmspitze

    Stattdessen nominierte Kimmich den aktuell noch verletzt ausfallenden Jamal Musiala, der aber üblicherweise als Zehner zum Einsatz kommt, womit sich auch Thomas Müller für die Rolle qualifiziert hätte.

    Ebenfalls bemerkenswert ist übrigens die Tatsache, dass Kimmich bei seiner Traumelf bestenfalls von der Bank ins Spiel käme. Anders sieht es gegenwärtig in Kimmichs "echter" Mannschaft aus. Dort ist der Mittelfeldmann unumstrittener Stamm- und Führungsspieler, der am Mittwoch mit seinen Bayern gegen Union Berlin den nächsten Schritt im DFB-Pokal gehen möchte.

  • FC Bayern München v FC St. Pauli - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern München: die nächsten Spiele

    • Mittwoch, 3. Dezember 2025, 20:45 Uhr: Union Berlin (A)
    • Samstag, 6. Dezember 2025, 15:30 Uhr: VfB Stuttgart (A)
    • Dienstag, 9. Dezember 2025, 18:45 Uhr: Sporting Lissabon (H)
    • Sonntag, 14. Dezember 2025, 17:30 Uhr: Mainz 05 (H)
    • Sonntag, 21. Dezember 2025, 17:30 Uhr: 1. FC Heidenheim (A)
