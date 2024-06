Die Spieler möchten gerne antreten - die Vereine sehen das aber gar nicht gerne. Nun gibt es Veränderungen im Frankreich-Kader.

Angreifer Mathys Tel (19) von Rekordmeister Bayern München wird doch nicht für Frankreich bei den Olympischen Spielen in Paris antreten. Wie der französische Verband FFF am Dienstagabend mitteilte, stehen sechs Spieler um Tel und PSG-Jungstar Warren Zaire-Emery, die Auswahlcoach Thierry Henry am 3. Juni in sein vorläufiges Aufgebot berufen hatte, "nicht zur Verfügung". Genauere Angaben machte die FFF nicht.