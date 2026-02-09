AFP
„Ohne Cristiano Ronaldo würde niemand die saudische Pro League sehen“ – Toni Kroos verteidigt Al-Nassr-Star wegen Streik
Ronaldo's anhaltender Streik
Laut A Bola hat Ronaldo bereits wieder das Training bei Al-Nassr aufgenommen, nachdem er die letzten beiden Spiele aus Protest gegen die Transfergeschäfte des Vereins im Januar verpasst hatte. Nassr hat nun sein Comeback für das Spiel gegen Al-Fateh am kommenden Wochenende geplant. Nassr trifft unter der Woche in der asiatischen Champions League 2 in Turkmenistan auf Arkadag, aber Ronaldo wird in diesem Spiel voraussichtlich nicht zum Einsatz kommen.
Nun hat sein ehemaliger Teamkollege Kroos, der bei Real neben dem Portugiesen spielte, sein Verhalten verteidigt und betont, dass niemand die saudische Pro League verfolgen würde, wenn er nicht in diesem Wettbewerb aktiv wäre.
In seinem Podcast sagte er laut O Jogo: „Die saudische Liga ist ein seltsames Phänomen. Vor der Ankunft von Cristiano Ronaldo hatte noch niemand davon gehört, und jetzt missachten sie den Mann, der sie auf die Weltkarte gebracht hat. Wenn Cristiano morgen geht, verliert diese Liga ihren ganzen Reiz. Ohne Ronaldo würde niemand die saudische Liga sehen.“
Ronaldo's Wutanfall
Ronaldo traf die Entscheidung, sich aus dem Rennen um einen Vertrag bei Nassr zurückzuziehen, nachdem er gesehen hatte, dass PIF, der Eigentümer der vier führenden Vereine des Landes, Karim Benzema den Wechsel von Ittihad zu Hilal gestattet hatte, wodurch Nassrs engster Titelkonkurrent gestärkt wurde.
Die Saudi Pro League tadelte Ronaldo jedoch für sein Verhalten und veröffentlichte eine Erklärung mit folgendem Wortlaut: „Die Saudi Pro League basiert auf einem einfachen Prinzip: Jeder Verein agiert unabhängig nach denselben Regeln.
Die Vereine haben ihre eigenen Vorstände, ihre eigenen Führungskräfte und ihre eigene Fußballleitung. Entscheidungen über Neuverpflichtungen, Ausgaben und Strategien liegen bei diesen Vereinen, innerhalb eines finanziellen Rahmens, der auf Nachhaltigkeit und Wettbewerbsgleichheit ausgelegt ist. Dieser Rahmen gilt für die gesamte Liga gleichermaßen.
Cristiano hat sich seit seiner Ankunft voll und ganz für Al Nassr engagiert und eine wichtige Rolle für das Wachstum und die Ambitionen des Vereins gespielt. Wie jeder Spitzensportler will er gewinnen. Aber kein Einzelner – wie bedeutend er auch sein mag – trifft Entscheidungen, die über seinen eigenen Verein hinausgehen.
Die jüngsten Transferaktivitäten zeigen diese Unabhängigkeit deutlich. Ein Verein hat sich auf eine bestimmte Weise verstärkt. Ein anderer hat einen anderen Ansatz gewählt. Das waren Entscheidungen der Vereine, die innerhalb der genehmigten finanziellen Parameter getroffen wurden.
Die Wettbewerbsfähigkeit der Liga spricht für sich. Mit nur wenigen Punkten Unterschied zwischen den ersten vier Plätzen ist der Titelkampf noch völlig offen. Dieses Gleichgewicht spiegelt ein System wider, das wie vorgesehen funktioniert.
Der Fokus liegt weiterhin auf dem Fußball – auf dem Spielfeld, wo er hingehört – und auf der Aufrechterhaltung eines glaubwürdigen, wettbewerbsorientierten Wettbewerbs für Spieler und Fans.“
Ronaldo's Ambitionen
Ronaldo verdient derzeit rund 400.000 Pfund pro Tag, war aber in dieser Saison maßgeblich am Titelkampf von Nassr beteiligt.
Er hat in 18 Ligaspielen 17 Tore erzielt und wurde sogar aufgefordert, niemals in den Ruhestand zu gehen, obwohl er kürzlich seinen 41. Geburtstag gefeiert hat.
Die brasilianische Legende Roberto Carlos sagte: „Cristiano kann nicht aufhören, niemals. Wenn er jemals beschließt, mit dem Spielen aufzuhören, werde ich ihn anrufen und ihm sagen, dass er nicht aufhören soll. Er ist einer dieser Spieler, die sowohl für Vereine als auch für die Nationalmannschaft, für Kinder und für jüngere Spieler eine große Bedeutung haben. Er sollte niemals aufhören, Fußball zu spielen, selbst wenn er nur noch ein Bein hat oder kriechen muss. Er vermittelt jedem Jungen, der anfangen möchte, viel Kraft und Energie.“
„Für diejenigen, die Cristiano und Fußball lieben, ist es wunderbar zu sehen, wie er weiterhin Geschichte schreibt und Rekorde bricht. Der einzige Spieler, der 1.000 Tore erzielt hat, war Pelé, aber Cristiano könnte sich in diese Liste einreihen. Ich sehe ihn glücklich und selbstbewusst in der saudischen Liga. Ich bin mir absolut sicher, dass er diesen Meilenstein erreichen wird. Er verletzt sich nie. Er spielt weiterhin gut, er ist ein Vorbild, Portugal verdient Glückwünsche.“
Was kommt als Nächstes?
Al-Nassr trifft am kommenden Wochenende in seinem nächsten Ligaspiel auf Fateh, wobei Ronaldo voraussichtlich in die Startelf zurückkehren wird.
