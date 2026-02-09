„Ohne Cristiano Ronaldo würde niemand die saudische Pro League sehen“ – Toni Kroos verteidigt Al-Nassr-Star wegen Streik

Ronaldo traf die Entscheidung, sich aus dem Rennen um einen Vertrag bei Nassr zurückzuziehen, nachdem er gesehen hatte, dass PIF, der Eigentümer der vier führenden Vereine des Landes, Karim Benzema den Wechsel von Ittihad zu Hilal gestattet hatte, wodurch Nassrs engster Titelkonkurrent gestärkt wurde.

Die Saudi Pro League tadelte Ronaldo jedoch für sein Verhalten und veröffentlichte eine Erklärung mit folgendem Wortlaut: „Die Saudi Pro League basiert auf einem einfachen Prinzip: Jeder Verein agiert unabhängig nach denselben Regeln.

Die Vereine haben ihre eigenen Vorstände, ihre eigenen Führungskräfte und ihre eigene Fußballleitung. Entscheidungen über Neuverpflichtungen, Ausgaben und Strategien liegen bei diesen Vereinen, innerhalb eines finanziellen Rahmens, der auf Nachhaltigkeit und Wettbewerbsgleichheit ausgelegt ist. Dieser Rahmen gilt für die gesamte Liga gleichermaßen.

Cristiano hat sich seit seiner Ankunft voll und ganz für Al Nassr engagiert und eine wichtige Rolle für das Wachstum und die Ambitionen des Vereins gespielt. Wie jeder Spitzensportler will er gewinnen. Aber kein Einzelner – wie bedeutend er auch sein mag – trifft Entscheidungen, die über seinen eigenen Verein hinausgehen.

Die jüngsten Transferaktivitäten zeigen diese Unabhängigkeit deutlich. Ein Verein hat sich auf eine bestimmte Weise verstärkt. Ein anderer hat einen anderen Ansatz gewählt. Das waren Entscheidungen der Vereine, die innerhalb der genehmigten finanziellen Parameter getroffen wurden.

Die Wettbewerbsfähigkeit der Liga spricht für sich. Mit nur wenigen Punkten Unterschied zwischen den ersten vier Plätzen ist der Titelkampf noch völlig offen. Dieses Gleichgewicht spiegelt ein System wider, das wie vorgesehen funktioniert.

Der Fokus liegt weiterhin auf dem Fußball – auf dem Spielfeld, wo er hingehört – und auf der Aufrechterhaltung eines glaubwürdigen, wettbewerbsorientierten Wettbewerbs für Spieler und Fans.“