Ohne Aussicht auf Besserung? Gute Nachrichten von Marc-Andre ter Stegen beim FC Barcelona

Seine bislang letzte Partie bestritt ter Stegen im Spiel um Platz drei der Nations League gegen Frankreich am 8. Juni. Für Barcelona stand er gut zwei Wochen zuvor am vorletzten Liga-Spieltag gegen den FC Villarreal zum vorerst letzten Mal zwischen den Pfosten. Die spanische La Liga hatte ter Stegen nach seiner OP am 24. Juli als Langzeitverletzten eingestuft, was eine Ausfallzeit von mindestens vier Monaten bedeutete.

Welche Rolle der gebürtige Mönchengladbacher die nächsten Wochen beim spanischen Meister einnehmen wird, bleibt offen. Medienberichten zufolge plant der finanziell angeschlagene Klub, sich von ter Stegen zu trennen, um dessen hohes Gehalt einzusparen.

Auch im Hinblick auf ter Stegens Ambitionen, bei der WM 2026 im deutschen Tor zu stehen, scheint ein Vereinswechsel im Winter sogar die beste Option für den Schlussmann. "Es ist wichtig, dass er spielt", hatte Bundestrainer Julian Nagelsmann zuletzt betont.

Flick äußerte sich am Montag ausweichend. "Jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt, um darüber zu sprechen. Er ist noch nicht spielbereit", sagte der frühere Bundestrainer.