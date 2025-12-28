Das Werben um Oscar Bobb nimmt weiter Fahrt auf. Neben Borussia Dortmund und Crystal Palace sollen sich inzwischen auch der FC Fulham sowie der FC Sevilla mit dem 22-jährigen Norweger beschäftigen. Das berichtet talksport.
Offensivspieler von Manchester City beim BVB auf dem Zettel: Neue Konkurrenz im Werben um Oscar Bobb droht wohl
Der Flügelspieler ist noch langfristig bis 2029 an Manchester City gebunden, doch seine sportliche Perspektive beim englischen Meister gilt als unsicher. Schon bislang kam Bobb nur sporadisch zum Einsatz - und mit dem geplanten Transfer von Antoine Semenyo, für den City rund 70 Millionen Euro an den AFC Bournemouth zahlen soll, könnte sich seine Situation weiter verschärfen.
Bereits zuletzt hieß es, dass Bobb einen Standortwechsel in Betracht ziehe, sobald der Transfer von Semenyo über die Bühne gegangen ist - und danach schaut es übereinstimmenden Medienberichten zufolge auch aus.
- Getty Images Sport
Oscar Bobb kann auf mehreren Positionen spielen
Bereits im vergangenen Sommer hatte es Spekulationen über ein Dortmunder Interesse an Bobb gegeben. Beim BVB könnte Bobb gleich mehrere Rollen ausfüllen. Der 22-Jährige fühlt sich sowohl auf der Zehn als auch auf der rechten Außenbahn wohl. Die Konkurrenz in Dortmund ist hingegen nicht zu unterschätzen. Für die vorzugsweise zwei Positionen hinter dem gesetzten Serhou Guirassy stehen Trainer Niko Kovac Julian Brandt, Karim Adeyemi, Maximilian Beier und Fabio Silva zur Verfügung.
Bobb stammt aus der Jugendakademie von Man City und durchlief auf dem Weg nach oben sämtliche Nachwuchsstationen. Für die Profis kam er insgesamt 47-mal zum Einsatz. Ihm gelangen drei Tore und vier Assists.
Oscar Bobb: Leistungsdaten bei Manchester City 2025/2026
- 15 Einsätze
- 739 Spielminuten
- 0 Tore
- 1 Vorlage