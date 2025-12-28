Offensivspieler von Manchester City beim BVB auf dem Zettel: Neue Konkurrenz im Werben um Oscar Bobb droht wohl

Der Flügelspieler ist noch langfristig bis 2029 an Manchester City gebunden, doch seine sportliche Perspektive beim englischen Meister gilt als unsicher. Schon bislang kam Bobb nur sporadisch zum Einsatz - und mit dem geplanten Transfer von Antoine Semenyo, für den City rund 70 Millionen Euro an den AFC Bournemouth zahlen soll, könnte sich seine Situation weiter verschärfen.

Bereits zuletzt hieß es, dass Bobb einen Standortwechsel in Betracht ziehe, sobald der Transfer von Semenyo über die Bühne gegangen ist - und danach schaut es übereinstimmenden Medienberichten zufolge auch aus.