Obwohl Kylian Mbappe im Stadion anfeuerte: Marokko verspielt Sieg gegen Mali und verpasst beim Afrika-Cup den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale

Ohne Starspieler Achraf Hakimi von Paris Saint-Germain, der nach seiner Knöchelverletzung aus dem Champions-League-Duell mit Bayern München im November weiter nicht fit ist, kam der Mitfavorit in Rabat gegen Mali nicht über ein 1:1 (1:0) hinaus. Marokko führt die Tabelle in Gruppe A aber mit vier Punkten weiter an.

Vor den Augen von Frankreichs Kapitän Kylian Mbappe, der auf der Tribüne ein Trikot seines Freundes Hakimi trug, brachte Brahim Diaz von Real Madrid (45.+5) den WM-Vierten von 2022 per Handelfmeter in Führung. In einem umkämpften Duell kam Mali aber ebenfalls vom Punkt durch Lassine Sinayoko zum Ausgleich (64.).