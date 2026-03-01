Obwohl er kaum noch spielt! Ein Bankdrücker beim FC Bayern muss laut Lothar Matthäus mit zur WM

"Meiner Meinung nach ist Leon für den WM-Kader ein elementarer Bestandteil", sagte Matthäus laut Bild-Zeitung und verwies auf den "tadellosen" Charakter des zentralen Mittelfeldspielers, der beim deutschen Rekordmeister und auch in der deutschen Nationalmannschaft sportlich bereits ins Hintertreffen geraten war, sich jedoch stets zurück gekämpft und jeweils überraschend wieder große Rollen übernommen hatte.

"Ihm wurde dreimal gesagt: 'Du kannst gehen, wir brauchen dich nicht mehr.' Aber er blieb standhaft. Das ist sein Charakter. Ich bin überzeugt, dass Leon Goretzka einer der Spieler ist, die mit Julian Nagelsmann und seinem Trainerstab nach Amerika fahren werden", schloss Matthäus seinen Appell.

Nachdem sich Goretzka in der vergangenen Saison unter Vincent Kompany von der Tribüne zu Beginn der Spielzeit wieder in die Startelf gearbeitet hatte, holte Nagelsmann ihn zurück in die Nationalmannschaft, nachdem Goretzka die Heim-EM 2024 noch verpasst hatte.

Im Viertelfinal-Hinspiel in der Nations League gegen Italien gelang Goretzka ein traumhaftes Comeback nach fast eineinhalb Jahren DFB-Abstinenz. In allen folgenden Länderspielen wurde Goretzka anschließend eingesetzt. In der äußerst holprigen WM-Qualifikation, die mit einem Desaster gegen die Slowakei begonnen hatte, machte er fünf von sechs Spielen von Beginn an.