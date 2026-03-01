Lothar Matthäus hat Bundestrainer Julian Nagelsmann dringend die Nominierung von Leon Goretzka für den deutschen WM-Kader ans Herz gelegt - und das obwohl der 31-Jährige beim FC Bayern gerade in wichtigen Spielen längst nicht mehr zum Stammpersonal zählt.
Obwohl er kaum noch spielt! Ein Bankdrücker beim FC Bayern muss laut Lothar Matthäus mit zur WM
Goretzka für Matthäus "elementar" für den deutschen WM-Kader
"Meiner Meinung nach ist Leon für den WM-Kader ein elementarer Bestandteil", sagte Matthäus laut Bild-Zeitung und verwies auf den "tadellosen" Charakter des zentralen Mittelfeldspielers, der beim deutschen Rekordmeister und auch in der deutschen Nationalmannschaft sportlich bereits ins Hintertreffen geraten war, sich jedoch stets zurück gekämpft und jeweils überraschend wieder große Rollen übernommen hatte.
"Ihm wurde dreimal gesagt: 'Du kannst gehen, wir brauchen dich nicht mehr.' Aber er blieb standhaft. Das ist sein Charakter. Ich bin überzeugt, dass Leon Goretzka einer der Spieler ist, die mit Julian Nagelsmann und seinem Trainerstab nach Amerika fahren werden", schloss Matthäus seinen Appell.
Nachdem sich Goretzka in der vergangenen Saison unter Vincent Kompany von der Tribüne zu Beginn der Spielzeit wieder in die Startelf gearbeitet hatte, holte Nagelsmann ihn zurück in die Nationalmannschaft, nachdem Goretzka die Heim-EM 2024 noch verpasst hatte.
Im Viertelfinal-Hinspiel in der Nations League gegen Italien gelang Goretzka ein traumhaftes Comeback nach fast eineinhalb Jahren DFB-Abstinenz. In allen folgenden Länderspielen wurde Goretzka anschließend eingesetzt. In der äußerst holprigen WM-Qualifikation, die mit einem Desaster gegen die Slowakei begonnen hatte, machte er fünf von sechs Spielen von Beginn an.
- AFP
Goretzka beim FC Bayern wieder Dauer-Bankdrücker
Mittlerweile aber hat sich das Blatt bei Goretzka im Klub und voraussichtlich auch in der Nationalmannschaft wieder gewendet. In wichtigen Spielen sitzt Goretzka beim Rekordmeister auf der Bank. In den vergangenen fünf Bundesligaspielen bekam er viermal kaum Spielzeit. Im Topspiel gegen den BVB am Samstag wurde er erst in der Nachspielzeit eingewechselt, in der Champions League sammelte er insgesamt bis dato lediglich 61 Einsatzminuten in sechs Spielen.
Kompany gibt mittlerweile neben dem gesetzten Joshua Kimmich im zentralen Mittelfeld Aleksandar Pavlovic, der von den großen verletzungsbedingten Rückschlägen der Vergangenheit aktuell verschont bleibt, klar den Vorzug. Das dürfte auch Nagelsmann auf Nationalmannschaftsebene tun.
- Getty Images
Goretzka mit zur WM? Die Konkurrenz ist eigentlich zu groß
Zudem hat Goretzka neben Pavlovic auch noch in Felix Nmecha, Angelo Stiller, Nadiem Amiri und Anton Stach durchaus prominente und formstarke Konkurrenz, die in ihren Vereinen tragende Rollen spielen und geradezu unersetzbar sind. Allerdings fällt zumindest Amiri angeblich mit einer Fersenverletzung bis mindestens Ende März aus und dürfte damit auch die letzten Testspiele vor der WM verpassen.
Auf dem Papier dürfte Goretzka jedoch hinter allen genannten eigentlich das Nachsehen haben, zumal für Nagelsmann die regelmäßige Spielzeit stets das größte Argument für eine DFB-Nominierung war.
Sollte Goretzka nach der EM 2024 auch die WM 2026 verpassen, könnte er sich zumindest in diesem Sommer dann ganz der Suche nach einem neuen Verein widmen. Ende Januar gaben der gebürtige Bochumer und der FC Bayern bekannt, dass Goretzkas Vertrag in München nicht mehr verlängert werde und somit nach acht Jahren und zahlreichen Titeln für den 67-fachen Nationalspieler ein neues Kapitel in seiner Karriere beginnen wird.
Wo genau seine Zukunft dann liegt, ist derzeit noch unklar. Interessierte Top-Klubs soll es jedoch zuhauf geben. Inter und AC Milan, Juventus, Atletico Madrid und auch der FC Arsenal sollen sich um einen ablösefreien Wechsel Goretzkas bemühen. Seine Präferenz sei demnach ein Wechsel in die Premier League, entschieden ist aber noch nichts.