Obwohl eine heikle Konstellation droht! FC Bayern München trifft angeblich kontroverse Transferentscheidung

Heikel könnte in diesem Zusammenhang allerdings die Konstellation in der Defensive werden. Der Vertrag von Abwehrchef Dayot Upamecano läuft am Ende der Saison aus, mit einem Nicht-Handeln im Winter geht man das Risiko ein, bei der Suche nach einem passenden Nachfolger ins Hintertreffen zu geraten. Vor allem, da die potenziellen Kandidaten wie Ibrahima Konate vom FC Liverpool oder Marc Guehi von Crystal Palace auch bei anderen Topklubs auf dem Zettel stehen.

Stattdessen soll man in der Führungsetage der Münchner darauf spekulieren, dass das Arbeitspapier des Franzosen verlängert werden und die Zusammenarbeit fortgesetzt werden kann. Zuletzt wollte sich der französische Nationalspieler zu den Spekulationen um seine Zukunft nicht äußern.

"Ich habe immer gesagt, dass ich mich beim FC Bayern wohlfühle, ich habe einen super Trainer. Ich verstehe mich gut mit meinen Mannschaftskollegen", erklärte er lediglich in einem Interview mit der L'Equipe. "Ich werde gut beraten. Ich konzentriere mich auf meine Saison, auf die Ziele im Verein und in der Nationalmannschaft. Ich habe keinen Kopf dafür."