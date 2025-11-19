Der FC Bayern München will in der anstehenden Winterpause offenbar nicht auf dem Transfermarkt aktiv werden. Das geht aus einem Bericht der Sport Bild hervor.
Obwohl eine heikle Konstellation droht! FC Bayern München trifft angeblich kontroverse Transferentscheidung
Bayern-Boss zufrieden mit der Performance der Mannschaft
Demnach hätten die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters den internen Beschluss gefasst, im Anfang Januar startenden Winter-Transferfenster keine neuen Spieler unter Vertrag zu nehmen. Das gelte sogar für den Fall, dass Akteure wie der mit einem Wechsel liebäugelnde Sacha Boey die Münchner verlassen.
Hauptgrund dafür ist, dass man bei den Bayern-Bossen wohl äußerst zufrieden darüber ist, wie die Mannschaft in der laufenden Hinrunde performt. Für kostspielige Transfer sehe man deshalb fürs Erste keine Verwendung.
Geraten die Bayern auf der Suche nach einem Upamecano-Nachfolger ins Hintertreffen?
Heikel könnte in diesem Zusammenhang allerdings die Konstellation in der Defensive werden. Der Vertrag von Abwehrchef Dayot Upamecano läuft am Ende der Saison aus, mit einem Nicht-Handeln im Winter geht man das Risiko ein, bei der Suche nach einem passenden Nachfolger ins Hintertreffen zu geraten. Vor allem, da die potenziellen Kandidaten wie Ibrahima Konate vom FC Liverpool oder Marc Guehi von Crystal Palace auch bei anderen Topklubs auf dem Zettel stehen.
Stattdessen soll man in der Führungsetage der Münchner darauf spekulieren, dass das Arbeitspapier des Franzosen verlängert werden und die Zusammenarbeit fortgesetzt werden kann. Zuletzt wollte sich der französische Nationalspieler zu den Spekulationen um seine Zukunft nicht äußern.
"Ich habe immer gesagt, dass ich mich beim FC Bayern wohlfühle, ich habe einen super Trainer. Ich verstehe mich gut mit meinen Mannschaftskollegen", erklärte er lediglich in einem Interview mit der L'Equipe. "Ich werde gut beraten. Ich konzentriere mich auf meine Saison, auf die Ziele im Verein und in der Nationalmannschaft. Ich habe keinen Kopf dafür."
Jamal Musiala kehrt erst im neuen Jahr wieder zurück
Darüber hinaus weiß man bei den Bayern auch um die dünne Personaldecke in der Offensive. Harry Kane und Michael Olise gelten als unersetzbar, eine Verletzung einer der beiden Profis würde die Saisonziele massiv gefährden.
Der derzeit noch verletzte Jamal Musiala wird zudem noch einige Zeit brauchen, um wieder bei 100 Prozent zu sein. Zwar kehrte er jüngst wieder auf den Trainingsplatz zurück, mit einem Comeback wird jedoch frühestens im Januar gerechnet.
FC Bayern München: Die nächsten Spiele
- 22. November vs. SC Freiburg (Bundesliga)
- 26. November vs. FC Arsenal (Champions League)
- 29. November vs. FC St. Pauli (Bundesliga)