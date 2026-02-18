Nur zwei Teams sind in der Premier League schwächer: Eine Statistik verdeutlicht nach Arsenals Patzer gegen die Wolves die Nervenschwäche der Gunners

Piero Hincapie, Neuzugang von Bayer Leverkusen, erhöhte nach der Pause mit seinem ersten Treffer für die Londoner (56.), doch die Wolves kamen zurück. Hugo Bueno machte das Spiel schnell wieder spannend (61.), in der Nachspielzeit kamen die Gastgeber durch ein Eigentor von Riccardo Calafiori zum Ausgleich (90.+4).

Laut Opta haben in der Premier League in dieser Saison einzig Crystal Palace und West Ham United (jeweils 8) mehr Punkte nach einer Führung abgegeben als die Elf von Trainer Mikel Arteta (7).

Arsenal, das erneut ohne den verletzten deutschen Nationalspieler Kai Havertz antrat, hat nach 27 von 38 Saisonspielen 58 Punkte auf dem Konto. Verfolger Manchester City (53) kann am Samstag (21.00 Uhr/Sky) im Topspiel gegen Newcastle United verkürzen.