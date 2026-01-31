Nur zwei Stars des FC Bayern haben mehr Assists! Ein Schnäppchen ist einer der formstärksten Bundesligaspieler und darf von der WM träumen

Wenige Wochen zuvor war der defensive Mittelfeldspieler zu den Kraichgauern gewechselt, läppische vier Millionen Euro überwies der Verein an den englischen Zweitligisten Stoke City. Burger wechselte also erneut zu einem Klub, der keine stabile Phase hatte. Schließlich schloss Hoffenheim die Vorsaison nach reichlich Turbulenzen auf Platz 15 ab, mit nur drei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz.

Doch heute lässt sich längst festhalten: Der 24-Jährige hat riesigen Anteil daran, dass die TSG ein komplett anderes Team als im Vorjahr ist. Hoffenheim spielt die beste Saison seit 2017/18, als man Dritter wurde - auf demselben Platz steht die Mannschaft von Trainer Christian Ilzer aktuell.

Das liegt nicht nur an Burger. Auch die zahlreichen anderen Transfers wie etwa Vladimir Coufal, Tim Lemperle, Leon Avdullahu, Bernardo oder Leih-Rückkehrer Fisnik Asllani schlugen für kleines Geld voll ein und avancierten im Nu zu Leistungsträgern.