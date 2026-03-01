Nur zwei Spieler waren noch besser! Bruno Fernandes übertrumpft nach Tor für Manchester United eine Vereinslegende

Gegen Palace waren die Red Devils zunächst holprig in die Partie gestartet. Bereits in der 4. Spielminute traf Maxence Lacroix zum 1:0 für das Team von Oliver Glasner, eine Rote Karte des ehemaligen Wolfsburger Verteidigers kurz nach der Pause wendete das Blatt jedoch zu Gunsten Uniteds.

Bruno Fernandes per Elfmeter (57.) und Ex-Bundesligastürmer Benjamin Sesko (65.) drehten die Begegnung in der Folge für die Red Devils, die in Überzahl nicht mehr in Gefahr gerieten und ihre Führung letztlich über die Zeit brachten.

Fernandes zog durch seine Vorlage auf Sesko sogar noch an einer Vereinslegende vorbei. Der Portugiese hat nun in 18 verschiedenen Premier-League-Spielen für Manchester mindestens ein Tor und eine Vorlage verzeichnet und damit den persönlichen Bestwert von David Beckham (17) übertroffen. In dieser Statistik liegen nun nur noch Wayne Rooney (35) und Ryan Giggs (22) vor ihm.