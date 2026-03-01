Der 44-Jährige hat als Cheftrainer der Red Devils nun 23 Punkte (sieben Siege, zwei Unentschieden) in seinen ersten neun Auftritten in der Premier League geholt. Das ist neben Ange Postecoglou, der mit Tottenham Hotspur ebenfalls 23 Zähler sammelte, die beste Bilanz nach neun Spielen, die ein Cheftrainer in der Geschichte des englischen Oberhauses jemals erzielt hat.
Nur zwei Spieler waren noch besser! Bruno Fernandes übertrumpft nach Tor für Manchester United eine Vereinslegende
Durch den nun sechsten Dreier aus den vergangenen sieben Spielen kletterte Manchester United auch in der Tabelle weiter nach oben - die Red Devils liegen nach 28 von 38 Spieltagen nun auf dem dritten Platz. Der Vorsprung auf Europa-League Rang fünf beträgt drei Punkte.
Carrick hatte das Team erst im zurückliegenden Januar übernommen, nachdem sein Vorgänger Ruben Amorim in Folge von schwachen Ergebnissen und internen Streitigkeiten über die Kaderplanung seinen Hut nehmen musste. Seitdem gelang es dem 44-Jährigen, United deutlich zu stabilisieren und aus dem unterem Mittelfeld auf einen Champions-League-Rang zu führen.
Bruno Fernandes zieht an David Beckham vorbei
Gegen Palace waren die Red Devils zunächst holprig in die Partie gestartet. Bereits in der 4. Spielminute traf Maxence Lacroix zum 1:0 für das Team von Oliver Glasner, eine Rote Karte des ehemaligen Wolfsburger Verteidigers kurz nach der Pause wendete das Blatt jedoch zu Gunsten Uniteds.
Bruno Fernandes per Elfmeter (57.) und Ex-Bundesligastürmer Benjamin Sesko (65.) drehten die Begegnung in der Folge für die Red Devils, die in Überzahl nicht mehr in Gefahr gerieten und ihre Führung letztlich über die Zeit brachten.
Fernandes zog durch seine Vorlage auf Sesko sogar noch an einer Vereinslegende vorbei. Der Portugiese hat nun in 18 verschiedenen Premier-League-Spielen für Manchester mindestens ein Tor und eine Vorlage verzeichnet und damit den persönlichen Bestwert von David Beckham (17) übertroffen. In dieser Statistik liegen nun nur noch Wayne Rooney (35) und Ryan Giggs (22) vor ihm.