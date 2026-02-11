Nur sieben Einsätze und harte Vorwürfe: Ein großes Missverständnis könnte für den FC Bayern doch noch versöhnlich enden

Nach dem Saisonende 2023/24 war Zaragozas Bayern-Kapitel faktisch beendet. Obwohl Tuchel den Klub verließ, änderte sich für den Spanier nichts. Er gehörte nicht mehr zum Kader, bekam keine neue Chance, sondern wurde verliehen – zurück nach Spanien zu CA Osasuna.

Dort stabilisierte er sich zunächst. Spielpraxis, Selbstvertrauen, Nationalmannschaft. In der Nations League wurde er im Oktober 2024 gegen die Schweiz zum Matchwinner – und konterte die frühere Sprachdebatte öffentlich: "Fußball wird mit den Füßen gespielt, nicht mit der Sprache. Mehr muss ich dazu nicht sagen."

Doch auch diese Phase war nicht frei von Rückschlägen. Ein Mittelfußbruch und eine Muskelverletzung raubten ihm den Rhythmus. Die Chance auf nachhaltige Entwicklung verpuffte erneut. Im Sommer 2025 kehrte Zaragoza nach München zurück – zumindest formal. Sportlich spielte er auch unter Vincent Kompany keine Rolle. Stattdessen folgte die nächste Leihe, diesmal zu Celta Vigo. Dort kam er zwar auf 26 Pflichtspiele, erzielte zwei Tore und bereitete vier weitere vor, pendelte aber zwischen Startelf und Jokerrolle.

Celta hatte unter bestimmten Bedingungen sogar eine Kaufverpflichtung, doch Zaragoza suchte im Winter eine neue Option. Als sich die AS Rom meldete, fiel die Entscheidung sofort: "Es ging alles ganz schnell: Von einem Tag auf den anderen hieß es, ein Wechsel zur Roma sei möglich, und ich habe keine Sekunde gezögert."