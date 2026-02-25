Nur noch ein Nebendarsteller: Karim Adeyemi erleidet beim BVB unter Kovac dasselbe Schicksal wie in Loredanas Rap-Video

Klar ist: Es geht nicht um Erling Haaland (sondern tatsächlich um einen deutschen Rapper mit selben Namen), aber um Karim Adeyemi von Borussia Dortmund. Das ist der deutsche Nationalspieler, der Ende Oktober einen Strafbefehl wegen illegalen Waffenbesitzes erhielt und deshalb satte 450.000 Euro berappen musste.

Nun ist Adeyemi dieser Tage in einem Rap-Video an der Seite seiner Frau Loredana aufgetaucht, das er selbst über seine sozialen Kanäle verbreitete. Der BVB, so will es die Bild erfahren haben, wusste vom Auftritt des 24-Jährigen vorab nichts. So viel muss erwähnt sein: Adeyemi ist auch nicht verpflichtet, seine Freizeitaktivitäten mit dem Klub abzusprechen.

Doch es ist natürlich der brachiale Beweis dafür, dass er keinerlei Fingerspitzengefühl besitzt. Adeyemi war in den vergangenen Monaten ja nicht nur wegen der sogenannten "Mystery-Box-Affäre" negativ aufgefallen, sondern auch sportlich.