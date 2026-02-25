"Komm mit Pumpgun, wird die Lage eklig. Haaland hat Marktwert wie Adeyemi." Keinen blassen Schimmer, was diese beiden Sätze bedeuten sollen, doch darum soll es glücklicherweise auch nicht gehen.
Nur noch ein Nebendarsteller: Karim Adeyemi erleidet beim BVB unter Kovac dasselbe Schicksal wie in Loredanas Rap-Video
Karim Adeyemi beweist, dass er keinerlei Fingerspitzengefühl besitzt
Klar ist: Es geht nicht um Erling Haaland (sondern tatsächlich um einen deutschen Rapper mit selben Namen), aber um Karim Adeyemi von Borussia Dortmund. Das ist der deutsche Nationalspieler, der Ende Oktober einen Strafbefehl wegen illegalen Waffenbesitzes erhielt und deshalb satte 450.000 Euro berappen musste.
Nun ist Adeyemi dieser Tage in einem Rap-Video an der Seite seiner Frau Loredana aufgetaucht, das er selbst über seine sozialen Kanäle verbreitete. Der BVB, so will es die Bild erfahren haben, wusste vom Auftritt des 24-Jährigen vorab nichts. So viel muss erwähnt sein: Adeyemi ist auch nicht verpflichtet, seine Freizeitaktivitäten mit dem Klub abzusprechen.
Doch es ist natürlich der brachiale Beweis dafür, dass er keinerlei Fingerspitzengefühl besitzt. Adeyemi war in den vergangenen Monaten ja nicht nur wegen der sogenannten "Mystery-Box-Affäre" negativ aufgefallen, sondern auch sportlich.
Adeyemis fragwürdige Fehltritte gehen Hand in Hand mit seiner BVB-Krise
Noch zur selben Zeit hatte er nach seiner Auswechslung gegen Köln in der 79. Minute wütend reagiert und eine Trinkflasche auf die Ersatzbank geschleudert. Keine zwei Monate später musste Adeyemi gegen Gladbach nach 60 Minuten vom Feld und wollte frustriert in die Kabine abzischen. Sportdirektor Sebastian Kehl musste ihn stoppen und ihm deutlich ins Gewissen reden. Anschließend hatte er zum Rapport anzutreten, zudem belegte ihn die Borussia mit einer Geldstrafe in Höhe von kolportierten 90.000 Euro.
Mit diesen einschlägigen Vorgeschichten im Gepäck nur wenige Wochen später mit einer solchen Nummer wie dem Auftritt im Rap-Video um die Ecke zu kommen, wo im Liedtext kurz vor der einzigen Erwähnung des Namens Adeyemi das Wort "Pumpgun" fällt, ist ein mehr als starkes Stück. Zumal Adeyemi, wie übrigens im Videoclip auch, beim BVB in den vergangenen Wochen zu einem reinen Nebendarsteller verkommen ist.
Es fällt schwer, keinen Zusammenhang zwischen Adeyemis fragwürdigen Fehltritten und seiner selten gewordenen Spielzeit zu sehen. Die Statistik jedenfalls spricht Bände: Elf Pflichtspiele hat Dortmund nun im Jahr 2026 absolviert, in nur dreien davon durfte Adeyemi von Beginn an ran. Kürzlich bei Union Berlin saß er gar 90 Minuten lang draußen. Das kam zuvor nur einmal in dieser Saison vor, als er in Kopenhagen bewusst geschont wurde.
Adeyemi-Konkurrent Maxi Beier dreht beim BVB richtig auf
Auch jetzt wird Adeyemi gewissermaßen bewusst geschont, weil sich seine Leistungen gerade im Vergleich zur Hinrunde verschlechtert haben. Während er da noch in den ersten acht Bundesligaspielen siebenmal in der Startelf stand, war es in jenen acht seit Jahresbeginn nur noch zweimal.
Das hat auch ganz grundsätzlich damit zu tun, dass Trainer Niko Kovac mittlerweile nicht mehr so vehement rotiert. Auch andere Spieler wie Fabio Silva oder Carney Chukwuemeka saßen zuletzt in Serie auf der Bank. "Carney oder Karim, auch Fabio, sind wahrscheinlich mit ihrer momentanen Situation nicht zufrieden", mutmaßte zuletzt Julian Brandt. "Aber da sind wir alle auch schon durchgegangen. Es hat gegen Mainz gut funktioniert, in der ersten Hälfte in Wolfsburg auch. Da fragst du dich als Trainer: Lässt du das jetzt laufen oder änderst du die Formation?"
Kovac hat sich für Ersteres entschieden, der Erfolg ohne Adeyemi in der Anfangsformation gibt ihm Recht. Hinzu kommt, dass dessen Konkurrent Maximilian Beier in letzter Zeit richtig liefert und seine Chance genutzt hat. Nicht nur ist Beier um einiges fleißiger in der Arbeit gegen den Ball, er ist auch torgefährlicher geworden.
Adeyemi überzeugt nur einmal als Joker beim BVB
Mit nun acht Treffern ist er Dortmunds drittbester Torschütze hinter Serhou Guirassy und Brandt, Adeyemi folgt mit sieben Buden auf Platz vier. "Ich spiele halt mehr", lautete kürzlich Beiers gewohnt schmallippige Antwort auf die Frage, ob er angesichts von sechs Torbeteiligungen seit Jahreswechsel etwas an seinem Spiel verändert habe.
Adeyemi dagegen, der in Wolfsburg auch mal wegen Sprunggelenksproblemen pausieren musste, nutzte seine Chancen als Einwechselspieler nicht. Das Bemühen war ihm in seinen Auftritten nicht abzusprechen, doch Adeyemi verlor schlicht zu viele Bälle. Weder konnte er sein Tempo gewinnbringend einsetzen noch war er durchschlagskräftig genug.
Ausgenommen ist davon sein Einsatz zuletzt in Leipzig. Der war gut, Adeyemi sorgte in einer Viertelstunde Spielzeit für viel Wirbel, bereitete mit einem exakten Zuspiel das 2:2 durch Silva vor und hätte zuvor noch beinahe einen Elfmeter herausgeholt. So oder ähnlich effektiv sieht idealerweise der Arbeitsnachweis eines Jokers aus.
Karim Adeyemi droht der nächste Worst Case vor einem großen DFB-Turnier
Es ist somit die alte Leier bei Adeyemi: Ihm fehlt die Konstanz. Auch in seiner vierten Saison wird er es nicht hinbekommen haben, über das gesamte Spieljahr hinweg stabil in seinen Darbietungen zu bleiben. Adeyemi sorgt immer wieder für Highlights, steht aber auch für rapide und dann wochenlange Leistungsabfälle.
Sein aktuelles Loch kommt freilich zur Unzeit. In wenigen Wochen wird Julian Nagelsmann sein richtungsweisendes Aufgebot für die März-Länderspiele bekanntgeben. Nachdem er zuvor noch lange auf Adeyemi verzichtete und ihn auch nicht in den deutschen Kader für die Heim-EM 2024 aufnahm, hatte der Bundestrainer Adeyemi im vergangenen Jahr für sämtliche Länderspiele nominiert.
Zu jener Zeit befand sich Adeyemi beim BVB noch in sehr guter Form, im Herbst war er bei Kovac gesetzt. Mittlerweile hat ihm aber Beier mehr und mehr den Rang abgelaufen - gut möglich, dass sich auch ein Platz im WM-Kader zwischen den beiden Dortmundern entscheidet. Auch andere direkte Konkurrenten wie Jamie Leweling (VfB Stuttgart), Serge Gnabry (FC Bayern) oder der beim FC Brentford zuletzt stark aufspielende Kevin Schade dürften momentan bessere WM-Chancen als Adeyemi haben.
Es wäre für ihn das zweite verpasste große Turnier in Folge. Bei der WM 2022 war Adeyemi zwar dabei, kam beim deutschen Vorrunden-Aus allerdings nicht zum Einsatz. Um diesem Schicksal zu entkommen, muss er beim BVB, wo er bis 2027 gebunden ist und trotz regelmäßiger Wechselgerüchte zuletzt betonte, nicht an einen Abschied zu denken, baldmöglichst deutlich zulegen. Oder, um in seiner Sprache zu sprechen: Er muss seine Waffen wieder aufs Feld bringen.
Karim Adeyemi: Seine Leistungsdaten beim BVB
- Pflichtspiele: 138
- Tore: 33
- Vorlagen: 24
- Gelbe Karten: 25
- Gelb-Rote Karten: 1
- Rote Karten: 1