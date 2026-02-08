Nur Michael Olise kann mithalten! Julian Ryerson von Borussia Dortmund führt die Bundesliga in einer Statistik an

Ryerson, 2023 von Union Berlin nach Dortmund gewechselt, spielt eine sehr konstante Saison. In der Bundesliga kam der 28-jährige Norweger in 2025/26 insgesamt schon auf sieben Assists, wettbewerbsübergreifend stehen in 28 Einsätzen neun Torvorlagen zu Buche.

Am Samstag kassierte der BVB zwar zu Beginn der zweiten Halbzeit den Ausgleich, kurz vor Schluss stellte aber ein Treffer von Serhou Guirassy die wichtigen drei Punkte sicher.