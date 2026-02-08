Borussia Dortmunds Rechtsverteidiger Julian Ryerson ist geteilte Bundesligaspitze, wenn es um Assists per Flanke geht.
Nur Michael Olise kann mithalten! Julian Ryerson von Borussia Dortmund führt die Bundesliga in einer Statistik an
Beim 2:1-Sieg in Wolfsburg am Samstag hatte Ryerson den Dortmunder Führungstreffer durch Julian Brandt per Ecke vorbereitet. Es war diese Saison schon sein sechster Assist mit einer Flanke - mehr hat ligaweit in dieser Kategorie keiner. Lediglich Bayern Münchens Offensivstar Michael Olise kann mithalten, steht aktuell ebenfalls bei sechs Assists per Flanke.
- AFP
Ryerson leitete wichtigen BVB-Sieg gegen Wolfsburg ein
Ryerson, 2023 von Union Berlin nach Dortmund gewechselt, spielt eine sehr konstante Saison. In der Bundesliga kam der 28-jährige Norweger in 2025/26 insgesamt schon auf sieben Assists, wettbewerbsübergreifend stehen in 28 Einsätzen neun Torvorlagen zu Buche.
Am Samstag kassierte der BVB zwar zu Beginn der zweiten Halbzeit den Ausgleich, kurz vor Schluss stellte aber ein Treffer von Serhou Guirassy die wichtigen drei Punkte sicher.
Julian Ryerson: Seine Statistiken in der Bundesliga 2025/2026
- Spiele: 19
- Tore: 0
- Vorlagen: 7
- Gelbe Karten: 4