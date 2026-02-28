Nur Harry Kane glänzt in der Offensive! Noten und Einzelkritiken des FC Bayern München gegen den BVB

Nico Schlotterbeck, der für ein überhartes Einsteigen gegen Josip Stanisic zuvor gerade noch mit einer Gelben Karte davongekommen war, brachte den BVB in Führung (26.). Der FC Bayern versprühte in der ersten Halbzeit keine Gefahr, steigerte sich aber nach dem Seitenwechsel. Harry Kane drehte mit einem Doppelpack das Spiel (54. und 71.). Daniel Svensson traf in der 83. zum Ausgleich, ehe Joshua Kimmich den Endstand von 3:2 erzielte (87.).

