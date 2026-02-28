Nico Schlotterbeck, der für ein überhartes Einsteigen gegen Josip Stanisic zuvor gerade noch mit einer Gelben Karte davongekommen war, brachte den BVB in Führung (26.). Der FC Bayern versprühte in der ersten Halbzeit keine Gefahr, steigerte sich aber nach dem Seitenwechsel. Harry Kane drehte mit einem Doppelpack das Spiel (54. und 71.). Daniel Svensson traf in der 83. zum Ausgleich, ehe Joshua Kimmich den Endstand von 3:2 erzielte (87.).
Nur Harry Kane glänzt in der Offensive! Noten und Einzelkritiken des FC Bayern München gegen den BVB
BVB - FC Bayern, Noten: Jonas Urbig
Stammkeeper Manuel Neuer wurde nach seinem Muskelfaserriss nicht rechtzeitig fit, also stand erneut Urbig im Tor und ließ sich nichts zu Schulden kommen. Bei den beiden Gegentoren machtlos, zweimal klärte er stark außerhalb des Strafraums. Note: 3.
BVB - FC Bayern, Noten: Josip Stanisic
Erneut sehr offensivfreudig auf der rechten Außenbahn. In der 18. wurde Stanisic bei einem seiner zahlreichen Vorstöße von Nico Schlotterbeck überhart umgetreten. Stanisic krümmte sich vor Schmerzen, konnte etwas überraschend aber dennoch weiterspielen. In der 69. dribbelte er von rechts in den Strafraum, wieder foulte ihn Schlotterbeck - den fälligen Elfmeter verwandelte Kane zum 2:1. Note: 1,5.
BVB - FC Bayern, Noten: Dayot Upamecano
Insgesamt gut, zweimal aber unkonzentriert. Upamecano verschuldete den Freistoß, der zum 0:1 führte. Auch bei Svenssons in der Verlosung. Note: 3,5.
BVB - FC Bayern, Noten: Jonathan Tah
Kehrte erwartungsgemäß für Min-Jae Kim in die Startelf zurück. Vor dem 0:1 verlor Tah das entscheidende Kopfballduell gegen Schlotterbeck, ansonsten aber sehr aufmerksam und physisch präsent. In der 50. klärte Tah stark gegen Daniel Svensson, in der 81. vor Serhou Guirassy. Note: 2,5.
BVB - FC Bayern, Noten: Konrad Laimer
Nach ausgestandenen Wadenproblemen wieder fit und für den seinerseits verletzten Alphonso Davies direkt in der Startelf: Wie Stanisic schob auch Laimer oft hoch, blieb dabei aber unauffälliger. Note: 3.
BVB - FC Bayern, Noten: Joshua Kimmich
Zuletzt schwächelte Kimmich etwas, beim Topspiel meldete er sich aber eindrucksvoll zurück. Insgesamt präsenter und an zwei Toren entscheidend beteiligt. Mit einer starken Chipflanke leitete Kimmich Kanes 1:1 ein, das 3:2 erzielte er mit einer tollen Direktabnahme selbst. Note: 1,5.
BVB - FC Bayern, Noten: Aleksandar Pavlovic
Sicher im Passspiel, mehr aber auch nicht. Note: 3,5.
BVB - FC Bayern, Noten: Michael Olise
Kam zwar in einige halbwegs aussichtsreichen Situationen, machte aber zu wenig daraus. Immerhin an der Entstehung von Kimmichs 3:2 beteiligt. Note: 3,5.
BVB - FC Bayern, Noten: Serge Gnabry
Jamal Musiala und Lennart Karl saßen zunächst nur auf der Bank, den Vorzug auf der Zehn bekam Gnabry. Sehr unauffällige erste Halbzeit, nach der Pause aber plötzlich voll da. Erst suchte Gnabry mit einer starken Hereingabe Upamecano, dann legte er Kanes 1:0 per Kopf auf. Kurz danach als erster Münchner ausgewechselt. Note: 3,5.
BVB - FC Bayern, Noten: Luis Diaz
Engagiert, bisweilen aber etwas übermotiviert - etwa bei seinem Dribbling quer durchs Mittelfeld in der Anfangsphase. Note: 4.
BVB - FC Bayern, Noten: Harry Kane
Beim 0:1 hob Kane erst das Abseits auf und sprang dann unter der Hereingabe durch. Torgefahr versprühte Kane in der ersten Halbzeit keine, ehe er das Spiel nach der Pause mit einem Doppelpack drehte. Kane traf im vierten Bundesligaspiel in Folge mehrfach. Das ist eingestellter Rekord, zuvor war das nur Lothar Emmerich 1967 und Tomislav Maric 2001 gelungen. Note: 1,5.
BVB - FC Bayern, Noten: Einwechselspieler
Jamal Musiala: Kam in der 62. für Gnabry. Zeigte noch ein nettes Dribbling. Note: 3,5.
Tom Bischof: In der 90. für Laimer eingewechselt. Keine Bewertung.
Leon Goretzka: Ersetzte kurz vor Schluss Kimmich. Keine Bewertung.
Min-Jae Kim: Kam für Olise. Keine Bewertung.