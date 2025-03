Nur ein ehemaliger Weltstar toppt Cristiano Ronaldo - und wo landet Mohamed Salah? Die besten individuellen Saisons der Premier-League-Geschichte

GOAL listet die besten Spielzeiten eines einzelnen Spielers in Englands höchster Spielklasse seit 1992/93.

Mohamed Salah war am vergangenen Wochenende wieder einmal erfolgreich. Liverpools Offensivstar erzielte im Top-Duell gegen Manchester City (2:0) den ersten Treffer und bereitete dann das entscheidende zweite Tor für Dominik Szoboszlai vor.

Es war das elfte Mal in dieser Saison, dass Salah in einem Ligaspiel sowohl ein Tor erzielte als auch eine Vorlage gab. Der letzte Spieler, dem dieses Kunststück in einer einzigen Saison in den fünf großen Ligen Europas gelang, war Lionel Messi in der Spielzeit 2014/15, in der Barcelona das Triple gewann.

Da wir gerade einmal Anfang März haben, ist klar, dass Salah hier gerade Geschichte schreibt. Der Ägypter führt dank 51 direkten Torbeteiligungen in nur 38 Einsätzen zweifellos das Rennen um den Ballon d'Or an.

Seine Saison 2024/25 wird unvermeidlich bald in diesem Ranking auftauchen - vor oder hinter Thierry Henry, Cristiano Ronaldo und Erling Haaland?