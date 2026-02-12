Wie der Datendienstleister Opta mitteilt, hat Wirtz im Saisonverlauf bereits 66 klare Torchancen aus dem Spiel heraus vorbereitet und liegt damit im europäischen Vergleich nur hinter Michael Olise vom FC Bayern (68), Kylian Mbappe von Real Madrid (79) und Lamine Yamal vom FC Barcelona (80).
Nur drei Weltklasse-Spieler sind aktuell besser: Florian Wirtz legt beim FC Liverpool beeindruckende Statistik auf
Wirtz bei Liverpool von Fans früh als "007" verspottet
Wirtz hatte nach seinem 125 Millionen Euro schweren Wechsel von Bayer Leverkusen in die Premier League zu den Reds mit Startschwierigkeiten zu kämpfen und musste lange auf seinen ersten Treffer und gar auf seine erste Torbeteiligung für seinen neuen Klub warten.
In der Folge wurde ihm spöttisch von Fans der unrühmliche Spitzname "007" in Anlehnung an Ian Flemings Geheimagent James Bond verpasst. Auch englische TV-Experten und Ex-Spieler beäugten Wirtz in ihren Spielanalysen regelmäßig kritisch. Dietmar Hamann fantasierte hierzulande gar über eine Winter-Leihe als Rettung ins Spiel.
Mittlerweile aber hat Wirtz diese Kritiker zumindest in Teilen verstummen lassen. Während die Reds zwar angesichts des 500-Millionen-Transfersommers, in dessen Zuge auch noch Alexander Isak (145 Millionen) und Hugo Ekitike (95 Millionen) kamen, eine enttäuschende Saison erleben und um die Qualifikation zur Champions League kämpfen müssen, steht der 22-Jährige nach einem herausragenden Start ins neue Jahr mittlerweile bei 14 Torbeteiligungen in 34 Pflichtspielen (6 Tore, 8 Vorlagen).
- Getty
Wirtz erhält Fan-Auszeichnung - Premier-League-Spieler des Monats?
Die klare Leistungssteigerung gutierten die Liverpool-Fans und wählten Wirtz zum Spieler des Monats Januar. Diesen Titel könnte sich der Deutsche auch noch im Premier-League-Vergleich holen. Er ist einer von acht nominierten Spielern. Sollte er den seit 1995 vergebenen Award gewinnen, wäre er erst der vierte Deutsche, dem das gelingt. Zuvor wurde diese Ehre nur Jürgen Klinsmann (1995, Tottenham Hotspur), Leroy Sane (2017, Manchester City) und Ilkay Gündogan (zweimal 2021, Manchester City) zuteil.
Er sei "etwas stärker geworden", sagte Wirtz gegenüber den vereinsinternen Medien: "Ich habe viel Zeit im Kraftraum verbracht. Aber auch die Zweikämpfe auf dem Platz und im Training sowie die zusätzliche Arbeit nach dem Training helfen mir." Er wolle "einfach weiter besser, stärker und kraftvoller werden".
Der physische Fußball in der Premier League, in der Liverpool aktuell auf lediglich Platz sechs liegt und mit dem Meisterschaftsrennen nichts mehr am Hut haben wird, sei "auch schön", so Wirtz weiter, "weil ich laufen und kämpfen kann und das gerne auf dem Platz zeige". Er habe "nur ein wenig Zeit gebraucht, um dorthin zu kommen, wo ich jetzt bin", erklärte der Spielmacher.
- Getty Images Sport
Slot adelt Wirtz: "Ganz großes Lob"
Ein Sonderlob für die Entwicklung gab es jüngst auch von Trainer Arne Slot. "Zuallererst: Ganz großes Lob an den Spieler, denn er ist es, der die Arbeit leisten muss. Nicht nur auf dem Fußballplatz, sondern auch im Gym", begann Slot seine Ausführungen zu Wirtz' Entwicklung. Für ihn als Coach sei stets klar gewesen: "Selbst wenn er sich anfangs etwas schwer tut, musst du ihn immer weiter spielen lassen, denn nur so kann er besser werden. Er ist das beste Beispiel dafür."
Am Mittwochabend gegen den AFC Sunderland um Ex-Teamkollege Granit Xhaka war Wirtz jedoch das Pech hold. Der 22-Jährige vergab einige Chancen und traf zudem noch den Pfosten (33.). Kapitän Virgil van Dijk nickte in der 61. Minute zum Sieg ein.
Am Samstagabend geht es für Wirtz und Co. im FA Cup gegen das kriselnde Brighton & Hove um den angezählten deutsche Trainer Fabian Hürzeler weiter.
Häufig gestellte Fragen
Florian Wirtz' Revier ist die Offensive – bevorzugt agiert er als offensiver Mittelfeldspieler oder als Rechtsaußen.
Am 3. Mai 2002 erblickte Wirtz in Pulheim in Nordrhein-Westfalen das Licht der Welt – jenem Ort, an dem auch seine Fußballreise ihren Anfang nahm.
Beim FC Liverpool läuft Wirtz mit der Rückennummer 27 auf. In der deutschen Nationalmannschaft trägt er die 17.
Mit einer Körpergröße von 1,77 Metern zählt Wirtz nicht zu den größten, aber auch nicht zu den kleinsten Spielern auf dem Platz.
Wirtz bringt rund 72 Kilogramm auf den Platz.
Wirtz' genaue Schuhgröße ist nicht offiziell bekannt. In Fanforen wird sie auf etwa 42 bis 43 geschätzt – passend zu seiner Körpergröße.
Wirtz agiert zwar häufig über die linke Seite des Spielfelds – etwa um Dribblings abzuschließen oder präzise Pässe in die Gefahrenzone zu spielen –, ist jedoch eindeutig Rechtsfuß.
Wirtz' fußballerische Reise begann beim SV Grün-Weiß Brauweiler in seinem Heimatort Pulheim.
Seit Juli 2025 hat Wirtz seine neue Heimat in Liverpool gefunden, wo er für den FC Liverpool aufläuft.
Der Nationalspieler setzt auf den Mercedes-AMG GT 4-Türer Coupe – ein beeindruckendes Kraftpaket mit 585 PS, das in nur 3,4 Sekunden von null auf 100 km/h sprintet und bis zu 310 km/h erreicht.
Florian Wirtz wurde in Deutschland geboren, verbrachte dort den Großteil seines Lebens, besitzt die deutsche Staatsbürgerschaft und spielt für die deutsche Nationalmannschaft. Dementsprechend spricht er selbstverständlich Deutsch.
Wirtz hat keine eigenen Kinder.
Seit Herbst 2022 ist Florian Wirtz mit Aaliyah liiert, einer Influencerin, die auf TikTok mehr als 100.000 Follower zählt. Sie begleitet ihn regelmäßig zu Spielen und zeigt sich gelegentlich gemeinsam mit ihm in der Öffentlichkeit.
Sein Transfer zu Liverpool sowie lukrative Sponsoringverträge sichern Wirtz eine solide finanzielle Basis. Hinzu kommen ein hoher Marktwert und zusätzliche Einkünfte aus Werbepartnerschaften, die sein Vermögen weiter steigern. Sports Illustrated schätzt sein Vermögen auf rund 20 Millionen Euro.
Wirtz steht noch am Anfang seiner Karriere, hat aber bereits beachtliche Erfolge gefeiert: Mit Bayer Leverkusen gewann er die deutsche Meisterschaft, den DFB-Pokal und den Supercup. Er steht also bei drei Titeln.
Die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or – konnte Wirtz bislang noch nicht gewinnen.
Den Titel des FIFA-Weltfußballers hat er auch noch nicht geholt.
Wie bei vielen mit dem Vornamen Florian wird auch Wirtz häufig mit "Flo" angesprochen. Weitere geläufige Spitznamen sind bislang nicht bekannt.