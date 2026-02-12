Nur drei Weltklasse-Spieler sind aktuell besser: Florian Wirtz legt beim FC Liverpool beeindruckende Statistik auf

Die klare Leistungssteigerung gutierten die Liverpool-Fans und wählten Wirtz zum Spieler des Monats Januar. Diesen Titel könnte sich der Deutsche auch noch im Premier-League-Vergleich holen. Er ist einer von acht nominierten Spielern. Sollte er den seit 1995 vergebenen Award gewinnen, wäre er erst der vierte Deutsche, dem das gelingt. Zuvor wurde diese Ehre nur Jürgen Klinsmann (1995, Tottenham Hotspur), Leroy Sane (2017, Manchester City) und Ilkay Gündogan (zweimal 2021, Manchester City) zuteil.

Er sei "etwas stärker geworden", sagte Wirtz gegenüber den vereinsinternen Medien: "Ich habe viel Zeit im Kraftraum verbracht. Aber auch die Zweikämpfe auf dem Platz und im Training sowie die zusätzliche Arbeit nach dem Training helfen mir." Er wolle "einfach weiter besser, stärker und kraftvoller werden".

Der physische Fußball in der Premier League, in der Liverpool aktuell auf lediglich Platz sechs liegt und mit dem Meisterschaftsrennen nichts mehr am Hut haben wird, sei "auch schön", so Wirtz weiter, "weil ich laufen und kämpfen kann und das gerne auf dem Platz zeige". Er habe "nur ein wenig Zeit gebraucht, um dorthin zu kommen, wo ich jetzt bin", erklärte der Spielmacher.