Nottingham Forest steht kurz vor der Ernennung eines Nachfolgers für Sean Dyche, da der Verein den vierten Trainer der Saison ernennen will

Forest verschwendete keine Höflichkeiten an Dyche und gab eine Erklärung ab, in der es hieß: „Der Nottingham Forest Football Club bestätigt, dass Sean Dyche von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden wurde.

Wir möchten Sean und seinen Mitarbeitern für ihre Arbeit während ihrer Zeit beim Verein danken und wünschen ihnen für die Zukunft viel Glück. Wir werden zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abgeben.“

Dyche dürfte davon überrascht worden sein, da er in seinen Programmnotizen darauf bestand, dass der Verein die uneingeschränkte Unterstützung seiner Fans benötige. Tatsächlich hat Forest nur eines seiner letzten fünf Spiele verloren, darunter ein 0:0-Unentschieden gegen Tabellenführer Arsenal.

Er schrieb: „Der letzte Freitag bei Leeds United war ein harter Abend, aus dem wir schnell lernen müssen. Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel werden würde und dass wir während der 90 Minuten mit schwierigen Momenten konfrontiert werden würden, aber wir haben in entscheidenden Momenten schlechte Gegentore kassiert, die uns am Ende teuer zu stehen kamen.

Wir lassen uns von wirklich guten Ergebnissen nicht mitreißen, und das Gleiche gilt nach einer enttäuschenden Leistung. Es geht darum, weiter hart zu arbeiten, zu lernen und uns zu bemühen, beim nächsten Spiel besser zu sein.

Glücklicherweise müssen wir nicht allzu lange warten, bis wir wieder auf den Platz zurückkehren können. Ich weiß, dass wir alle, die Spieler, die Mitarbeiter und Sie, die Fans, entschlossen sind, heute Abend eine Reaktion zu sehen. Wir wollen mit Intensität spielen, um jeden Ball kämpfen und es dem Gegner wirklich schwer machen.

Die Mannschaft wird wie immer von Ihrer anhaltenden Unterstützung unter den Flutlichtern des City Ground profitieren. Lassen Sie uns ein gutes Spiel machen.“