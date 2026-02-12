Getty Images Sport
Nottingham Forest steht kurz vor der Ernennung eines Nachfolgers für Sean Dyche, da der Verein den vierten Trainer der Saison ernennen will
Forest ernennt Nachfolger für Dyche
Laut BBC Sport wird Forest Pereira als vierten festen Trainer der Saison ernennen, um nach dem 0:0-Unentschieden gegen die Wolves, die weiterhin am Tabellenende stehen, den Abstieg zu vermeiden. Bislang wurde der Verein von Nuno Espirito Santo, der nun bei West Ham United tätig ist, Ange Postecoglou und Dyche trainiert, wobei Pereira nun das Quartett vervollständigen soll. Die BBC berichtet, dass Pereira schnell zur bevorzugten Wahl von Eigentümer Evangelos Marinakis wurde, der den Portugiesen zuvor bei Olympiacos in Griechenland beschäftigt hatte.
Pereira hielt die Wolves in der vergangenen Saison in der Premier League, doch in dieser Saison holten sie in den ersten zehn Spielen nur zwei Punkte, woraufhin er vom Molineux-Club entlassen wurde.
- Getty Images Sport
Forests gekürzte Stellungnahme
Forest verschwendete keine Höflichkeiten an Dyche und gab eine Erklärung ab, in der es hieß: „Der Nottingham Forest Football Club bestätigt, dass Sean Dyche von seinen Aufgaben als Cheftrainer entbunden wurde.
Wir möchten Sean und seinen Mitarbeitern für ihre Arbeit während ihrer Zeit beim Verein danken und wünschen ihnen für die Zukunft viel Glück. Wir werden zum jetzigen Zeitpunkt keine weiteren Kommentare abgeben.“
Dyche dürfte davon überrascht worden sein, da er in seinen Programmnotizen darauf bestand, dass der Verein die uneingeschränkte Unterstützung seiner Fans benötige. Tatsächlich hat Forest nur eines seiner letzten fünf Spiele verloren, darunter ein 0:0-Unentschieden gegen Tabellenführer Arsenal.
Er schrieb: „Der letzte Freitag bei Leeds United war ein harter Abend, aus dem wir schnell lernen müssen. Wir wussten, dass es ein schwieriges Spiel werden würde und dass wir während der 90 Minuten mit schwierigen Momenten konfrontiert werden würden, aber wir haben in entscheidenden Momenten schlechte Gegentore kassiert, die uns am Ende teuer zu stehen kamen.
Wir lassen uns von wirklich guten Ergebnissen nicht mitreißen, und das Gleiche gilt nach einer enttäuschenden Leistung. Es geht darum, weiter hart zu arbeiten, zu lernen und uns zu bemühen, beim nächsten Spiel besser zu sein.
Glücklicherweise müssen wir nicht allzu lange warten, bis wir wieder auf den Platz zurückkehren können. Ich weiß, dass wir alle, die Spieler, die Mitarbeiter und Sie, die Fans, entschlossen sind, heute Abend eine Reaktion zu sehen. Wir wollen mit Intensität spielen, um jeden Ball kämpfen und es dem Gegner wirklich schwer machen.
Die Mannschaft wird wie immer von Ihrer anhaltenden Unterstützung unter den Flutlichtern des City Ground profitieren. Lassen Sie uns ein gutes Spiel machen.“
Wird Forest überleben?
Forest liegt nun drei Punkte vor dem wiedererstarkten West Ham, steht jedoch auch vor einer Herausforderung in der Europa League, da es in einem Play-off-Spiel gegen Fenerbahçe antreten muss, bevor es unter einem neuen Trainer mit einem Spiel gegen Liverpool in die Premier League startet.
Dyche kritisierte nach dem Unentschieden gegen die Wolves „Lügen” und sagte: „Die Lügen sind wahrscheinlich eine Geschichte des Modernismus im Fußball und der Art und Weise, wie er sich verändert. Ich verteidige das nicht, ich sage nur, dass das zum Leben gehört, das Leben verändert sich.
Die Anforderungen im Fußball werden immer höher und höher. Wir haben eines von sechs Spielen verloren, und wenn wir im Mittelfeld der Tabelle stünden und alle sagen würden, das sei eine gute Bilanz, weil wir die Wolves nicht geschlagen haben, würden alle sagen, ich solle gehen. Das ist einfach modernes Management, so ist es jetzt, die Anforderungen ändern sich rapide.“
- Getty
Was kommt als Nächstes?
Pereira hofft, Forest schnell wieder auf Kurs zu bringen, damit der Verein sich aus der Gefahrenzone befreien kann, denn ein Abstieg wäre eine Katastrophe für die Finanzen und die gesamte Struktur des Vereins.
Automatisch übersetzt von GOAL-e
Werbung