Der ehemalige Bundesliga-Stürmer sorgt beim Nations-League-Spiel in Amsterdam für große Sorgen bei Teams und Zuschauern.

Der ehemalige Bundesliga-Star und aktuelle Co-Trainer Ungarns Adam Szalai ist beim Nations-League-Spiel in den Niederlanden auf der Bank zusammengebrochen. Der 36-Jährige wurde noch auf der Bank behandelt und dann auf einer Trage in die Katakomben gebracht. Mittlerweile ist er in ein Amsterdamer Krankenhaus gebracht worden.