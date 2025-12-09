Sporting Lissabon reist geschwächt zum Champions-League-Duell beim FC Bayern. Gleich drei Stammkräfte fehlen dem portugiesischen Meister: Pedro Goncalves und Francisco Trincao klagen über Schmerzen, Geovany Quenda fällt wegen einer Fußverletzung aus.
Notelf gegen den FC Bayern München! Champions-League-Gegner muss auf gleich drei Stammkräfte verzichten
"Natürlich fehlen uns wichtige Spieler. Aber wir werden elf Spieler finden", erklärte Trainer Rui Borges vor der Partie am Dienstagabend.
Borges machte keinen Hehl daraus, wie hoch er die Hürde in München einschätzt: "Wir sind sicherlich nicht der Favorit. Wir spielen gegen die meiner Meinung nach beste Mannschaft in Europa im Moment." Die Ausfälle sollen nun andere Spieler kompensieren – auch Talente wie der 18-jährige Joao Simoes, der betonte: "Wir haben keine Angst."
Bayern-Boss Eberl holt sich vor Sporting-Duell Tipps vom Schiedsrichter
Auch aus Bayern-Sicht herrscht Respekt. Sportvorstand Max Eberl lobte Sporting als "sehr, sehr gute Mannschaft" und berief sich dabei sogar auf Schiedsrichter Tobias Stieler, der kürzlich ein Sporting-Spiel gepfiffen hatte. Dennoch geht der FCB als klarer Favorit in das Duell – zumal die personelle Lage beim Gegner alles andere als ideal ist.
FC Bayern München, Spielplan: Die nächsten Spiele des FCB
- 9. Dezember (18.45 Uhr): FC Bayern vs. Sporting (Champions League)
- 14. Dezember (17.30 Uhr): FC Bayern vs. Mainz 05 (Bundesliga)
- 21. Dezember (17.39 Uhr): 1. FC Heidenheim vs. FC Bayern (Bundesliga)
- 11. Januar (17.30 Uhr): FC Bayern vs. VfL Wolfsburg (Bundesliga)