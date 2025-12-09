Notelf gegen den FC Bayern München! Champions-League-Gegner muss auf gleich drei Stammkräfte verzichten

"Natürlich fehlen uns wichtige Spieler. Aber wir werden elf Spieler finden", erklärte Trainer Rui Borges vor der Partie am Dienstagabend.

Borges machte keinen Hehl daraus, wie hoch er die Hürde in München einschätzt: "Wir sind sicherlich nicht der Favorit. Wir spielen gegen die meiner Meinung nach beste Mannschaft in Europa im Moment." Die Ausfälle sollen nun andere Spieler kompensieren – auch Talente wie der 18-jährige Joao Simoes, der betonte: "Wir haben keine Angst."