Sir Jim Ratcliffe hat seine Gedanken über die Mannschaft von Manchester United geäußert und gibt zu, dass einige Spieler einfach nicht gut genug für d

Manchester United befindet sich mitten in einer trostlosen Saison. Auch der Trainerwechsel von Erik ten Hag zu Ruben Amorim im November hat wenig am Trend geändert. Die Red Devils liegen derzeit auf dem 14. Platz in der Premier-League-Tabelle und Sir Jim Ratcliffe hat zugegeben, dass einige Spieler "überbezahlt" und "nicht gut genug" sind.