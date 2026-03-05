Noch vor der offiziellen Vollzugsmeldung! BVB kündigt Vertragsverlängerung an

"Wir haben eine enorme Wertschätzung für Emre. Auch deshalb wollen wir ihn über den 30. Juni hinaus auf seinem Weg zum Comeback unterstützen und seinen auslaufenden Vertrag verlängern", sagte Ricken. "Wenn Emre die bevorstehende Operation überstanden hat, werden wir uns mit ihm diesbezüglich zusammensetzen."

Can (32), seit Sommer 2023 BVB-Kapitän, hatte im Bundesliga-Topspiel gegen Bayern München (2:3) am Samstag einen Kreuzbandriss im linken Knie erlitten. "Eine extrem bittere Diagnose", wie Ricken sagte. "Er ist nicht nur unter Niko Kovac, sondern auch unter Nuri Sahin und Edin Terzic schon der unumstrittene Kapitän unserer Mannschaft gewesen. Mit welcher Verantwortung er sich um seine Mitspieler kümmert, ist beeindruckend."