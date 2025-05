Xabi Alonso verlässt Bayer Leverkusen im Sommer und übernimmt wahrscheinlich Real Madrid. So könnte er die Königlichen verändern.

Xabi Alonso hat etwas geschafft, was nur wenigen Trainern vergönnt ist: In diesem schnelllebigen Geschäft auf sehr hohem Niveau freiwillig abzutreten. Eine Selbstbestimmung, die aus hervorragender Arbeit in den vergangenen Jahren resultiert. Und eine Entscheidung, die ihn nun zu seiner bisher größten Aufgabe führen wird: Real Madrid. Was die Frage aufwirft: Wie werden die Königlichen unter ihm spielen – taktisch und personell?