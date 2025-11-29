Cole CampbellIMAGO / RHR-Foto
Jonas Rütten

Niko Kovacs Umgang mit ihm soll intern "irritieren": Vergessener BVB-Profi will im Winter offenbar die Flucht ergreifen

Sein Wechsel scheiterte im Sommer an einem BVB-Veto. Doch im Winter will ein hochgelobtes Talent endgültig seine Zelte bei Borussia Dortmund abbrechen.

Bereits im Sommer wollte Cole Campbell den nächsten Schritt gehen und Borussia Dortmund gen VfB Stuttgart verlassen. Doch der BVB stellte sich quer und lehnte ein angebliches Angebot des DFB-Pokalsiegers in Höhe von sieben Millionen Euro ab. 

Campbell musste bleiben und der BVB soll dem 19-Jährigen seine Entscheidung laut Sky mit einigen Versprechen versüßt haben. Diese seien jedoch nun in den Monaten danach nicht eingehalten worden, heißt es. 

  • Dementsprechend frustriert soll der US-Amerikaner mittlerweile angesichts seiner recht trüben Lage in Dortmund sein. Campbell kam im Saisonverlauf nur zweimal zum Einsatz. Einmal in der Bundesliga für 16 Minuten beim 2:0-Sieg am 3. Spieltag über Heidenheim, und einmal in der Regionalliga West, wo er beim 4:2-Sieg der Zweitvertretung gleich mal zwei Tore auflegte.

    Dass der Youngster von Kovac nicht einmal in der Schlussphase beim 4:0 über Villarreal zuletzt in der Champions League eingewechselt wurde, soll auch innerhalb des Vereins laut Sky für "Irritationen" gesorgt haben.

  • Nottingham Forest FC v FC Midtjylland - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD2Getty Images Sport

    BVB-Juwel Campbell offenbar heiß begehrt: Wiedervereinigung mit Tullberg?

    Im Winter wolle Campbell laut Sky das Kapitel BVB nun endgültig beenden und das Weite suchen. An Interessenten soll es nicht mangeln. Demnach würden Champions-League-Teilnehmer Club Brügge, der RSC Anderlecht, die SV Elversberg und der FC Midtjylland um die Dienste des Offensivspielers buhlen. 

    Dort leistet Ex-BVB-Trainer Mike Tullberg aktuell hervorragende Arbeit. Campbell kennt den Dänen bereits bestens. Unter dem ehemaligen U19-Trainer spielte Campbell in der Dortmunder Jugend groß auf, erzielte in 43 Spielen unter Tullberg 13 Tore und bereitete 16 Treffer vor.

    Campbell hat nach wie vor den großen Traum, bei der Heim-WM 2026 für die USA auflaufen zu dürfen. Noch wartet er auf sein Debüt für die A-Nationalmannschaft, und das dürfte auch bis zum Mammut-Turnier so bleiben, wenn er nicht mehr Spielzeit auf Top-Niveau bekommt. Und die Aussicht darauf beim BVB unter Trainer Niko Kovac ist kaum existent.

