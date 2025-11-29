Niko Kovacs Umgang mit ihm soll intern "irritieren": Vergessener BVB-Profi will im Winter offenbar die Flucht ergreifen

Im Winter wolle Campbell laut Sky das Kapitel BVB nun endgültig beenden und das Weite suchen. An Interessenten soll es nicht mangeln. Demnach würden Champions-League-Teilnehmer Club Brügge, der RSC Anderlecht, die SV Elversberg und der FC Midtjylland um die Dienste des Offensivspielers buhlen.

Dort leistet Ex-BVB-Trainer Mike Tullberg aktuell hervorragende Arbeit. Campbell kennt den Dänen bereits bestens. Unter dem ehemaligen U19-Trainer spielte Campbell in der Dortmunder Jugend groß auf, erzielte in 43 Spielen unter Tullberg 13 Tore und bereitete 16 Treffer vor.

Campbell hat nach wie vor den großen Traum, bei der Heim-WM 2026 für die USA auflaufen zu dürfen. Noch wartet er auf sein Debüt für die A-Nationalmannschaft, und das dürfte auch bis zum Mammut-Turnier so bleiben, wenn er nicht mehr Spielzeit auf Top-Niveau bekommt. Und die Aussicht darauf beim BVB unter Trainer Niko Kovac ist kaum existent.